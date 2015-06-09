الجيش الحر يسيطر على اللواء 52 بريف درعا الشرقي

قوات المعارضة المسلحة

تمكنت قوات الجيش السوري الحر من السيطرة على اللواء 52 في منطقة ريف درعا الشرقي جنوب البلاد، بعد ساعات قليلة من القتال مع قوات النظام السوري.

كما تمكن الجيش الحر من السيطرة على "المليحة الغربية", وبدأت في التقدم نحو باقي القرى التي تقع حول اللواء. وقد انسحبت قوات النظام تجاه منطقة "الثعلة" في "السويداء".

ويعد اللواء 52 ثاني أكبر لواء في جيش النظام، ومن أقواها وأكثرها تسليحا وعتادا، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلو مترا مربعا، ويربط ما بين ريفي درعا والسويداء، ويشكل خط الدفاع الأول عن مدينة السويداء. وتمهد السيطرة عليه للهجوم على مدينة "أزرع" التي تضم تجمعا عسكريا كبيرا لجيش النظام.

وأكد عصام الريس المتحدث باسم (الجبهة الجنوبية) وهي تحالف لجماعات معارضة من التيار الرئيسي لرويترز السيطرة على اللواء 52. وقاعدة اللواء 52 إحدى أكبر قواعد الجيش السوري في المنطقة,

فيما تحدث صابر سفر وهو عقيد سابق في الجيش السوري انشق ويقود الآن (الجيش الاول) عبر موقع سكايب لرويترز متحدثا عن الأهمية الاستراتيجبة للواء 52 ووصفه بأنه ه يعتبر ثاني أكبر لواء لدى النظام" في الجنوب.

وقالت قناة "أورينت نيوز" المقربة من المعارضة إن قوات المعارضة أطلقت أكثر من مئة صاروخ على القاعدة.

وينسق تحالف الجبهة الجنوبية العمليات ضد الأسد من مركز قيادة مشترك في الأردن.

وتمثل السيطرة اللواء 52 انتكاسة جديدة ستزيد من الضغوط على الرئيس بشار الأسد بعد هزائم لحقت به في الآونة الأخيرة، كما تكتسب المنطقة أهمية نظرا لقربها من العاصمة السورية دمشق.

وتمكنت فصائل المعارضة المسلحة من إلحاق عدة هزائم بالجيش النظامي في المنطقة الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة حين سيطرت على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في أول ابريل نيسان.

ومنذ أواخر مارس/ آذار سيطرت قوات "جيش الفتح" على محافظة ادلب الشمالية الغربية بالكامل تقريبا. كما انتزع تنظيم الدولة الاسلامية السيطرة على مدينة تدمر التاريخية من القوات الحكومية.