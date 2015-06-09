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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

9/6/2015
   جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينا في الضفة الغربية- الأناضول 

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً فجر اليوم في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال -في تغريدة له صباح اليوم على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "اعتقلت قواتنا خلال ساعات الليل (ليل الاثنين-الثلاثاء) 15 مطلوباً متورطين في أعمال شغب وإرهاب ضد مدنيين وقوات الأمن في الضفة الغربية".

وأضاف: " تمت إحالة المعتقلين للتحقيق من قبل قوات الأمن"، دون أن أن يذكر المناطق التي طالتها الاعتقالات.

من جهته، قال مصدر أمني فلسطيني لوكالة الأناضول إن الجيش الإسرائيلي اعتقل اليوم، 7 مواطنين، خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية, مضيفاً أنه  تم اعتقال 3 في محافظة الخليل (جنوب)، و4 في بلدات بيتين، وبيت ريما، وبيتونيا، قرب رام الله (وسط).

ولم يتضح ما إذا كان المعتقلون الذين تحدث عنهم المصدر الأمني من بين الـ15 الذين ذكرهم جيش الاحتلال.

وتعتقل إسرائيل في سجونها  نحو 6500 فلسطيني، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.

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