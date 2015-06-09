الإعدام لـ 11 متهماً في قضية مذبحة ملعب بورسعيد

الإعدام لـ 11 متهماً في قضية مذبحة استاد بورسعيد

قضت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالإعدام على 11 متهماً في قضية مذبحة ملعب بورسعيد. كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 12 متهمًا، و10 سنوات على 14 متهمًا و5 سنوات على 15 متهمًا بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق، عصام الدين سمك، وسنة على متهم، فيما قضت ببراءة 21 متهمًا آخرين.

و صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد.

ويحاكم في القضية 73 متهما، على رأسهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادى الأهلى، عقب نهاية مبارة الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى فى شهر فبراير 2012.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد حكمت فى المحاكمة الأولى للمتهمين بتاريخ 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين فى القضية وعددهم 28 متهماً؛ إلا أن المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض وتم إعادة محاكمتهم مرة آخرى أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية، وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى ملعب بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والمصرى.