مقتل جنديين سعوديين بعسير بقذائف مصدرها اليمن

صف لقوات التحالف على مواقع للحوثيين

قال مراسل الجزيرة إن قوات التحالف أعلنت عن مقتل جنديين سعوديين في عسير بقذائف مصدرها الأراضي اليمنية ، وذلك بعد أن دارت اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية من جهة، ومليشيا الحوثي والقوات الموالية لها من جهة أخرى، في أنحاء متفرقة من الشريط الحدودي المتاخم لمنطقتي نجران وجازان باستخدام الأسلحة المتوسطة والقذائف.

وأضاف مراسل الجزيرة من منطقة جازان السعودية أن القوات السعودية كانت ترد على بعض التحركات التي رصدتها لميليشيا الحوثي، وأشار إلى تصاعد الدخان من الأراضي اليمنية بعد قصف أماكن الحوثيين بالمدفعية، وأوضح أن الحوثيين يستخدمون مجموعات صغيرة للتسلل وراء تلال في المنطقة الحدودية ومن ثم قصف قرى في جازان.

تأتي هذه المواجهات بعد أن أحبطت القوات السعودية يوم الجمعة الماضي هجوما للقوات الموالية للرئيس المخلوع على عبد الله صالح ومسلحين حوثيين، كما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ سكود أطلق من جنوب صعدة وكان متجها إلى منطقة خميس مشيط بالسعودية.

وفي تعز سقط العديد من المدنيين جرحى نتيجة قصف حوثي لمنطقة سكنية بقذائف الهاون حيث تم نقلهم إلى المشافي للعلاج

وعلى الصعيد السياسي .. قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقابلة تلفزيونية (الاثنين)، إن الاجتماع المتوقع مع الحوثيين في 14 يونيو بمدينة جنيف السويسرية، يهدف حصرا لبحث تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس للمصالحة.

وقال هادي إن اجتماع جنيف برعاية الامم المتحدة “ليس محادثات” بل “نقاش لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 على الارض”، وهو قرار ينص على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الأشهر الاخيرة.

واعتبر هادي من جهة أخرى أن دور إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن أكبر من دور تنظيم القاعدة، واصفا ما تقوم به في اليمن بأنه "عمل ممنهج ومسيس".