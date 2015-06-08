مظاهرات رافضة للانقلاب في مدن مصرية عدة

مظاهرات في مدن مصرية عدة

نظم رافضو الانقلاب في مصر مسيرات ومظاهرات في عدد من المدن المصرية حيث خرجت أعداد من رافضي الانقلاب في مظاهرة بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورفعت لافتات مناهضة للانقلاب وصورا للشهداء وشارات رابعة وطالبوا خلال المظاهرة بسقوط الانقلاب وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي .

كما نظمت جموع من رافضي الانقلاب مسيرة في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم رفع خلالها المتظاهرون شعارات رابعة وأعلام مصر، مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضده وبعض قيادات الجماعة.

كما خرج متظاهرون في عدة محافظات معلنين رفضهم لسياسات الحكومة، ومنددين بالوضع الاقتصادي السيء على حد وصفهم، مرددين هتافات ضد النظام الحاكم.