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مظاهرات رافضة للانقلاب في مدن مصرية عدة

8/6/2015

مظاهرات في مدن مصرية عدة

نظم رافضو الانقلاب في مصر مسيرات ومظاهرات في عدد من المدن المصرية حيث خرجت أعداد من رافضي الانقلاب في مظاهرة بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ  ورفعت لافتات مناهضة للانقلاب وصورا للشهداء  وشارات رابعة  وطالبوا خلال المظاهرة بسقوط الانقلاب وعودة الرئيس  المعزول محمد مرسي .

 

كما نظمت جموع من رافضي الانقلاب مسيرة في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم رفع خلالها المتظاهرون شعارات رابعة وأعلام مصر، مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضده وبعض قيادات الجماعة.

 

كما خرج متظاهرون في عدة محافظات معلنين رفضهم لسياسات الحكومة، ومنددين بالوضع الاقتصادي السيء على حد وصفهم، مرددين هتافات ضد النظام الحاكم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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