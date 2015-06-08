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مدرسة الأشرفية عنوان للنضال الفلسطينى

8/6/2015

رغم الحصار والصعوبات، تصر طالبات "المدرسة الأشرفية" على تعلم القرآن الكريم.

تأسست المدرسة الأشرفية في العام 1978 وكانت تحتوى على 3 صفوف دراسية فقط. وفي العام 1992، زاد العدد إلى 6 صفوف دراسية, وتدرس الطالبات مواد عديدة منها: علوم الأقصى، والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم.

وتقع المدرسة الأشرفية بالقرب من الرواق الغربي للقدس, وتتميز ببنائها الجميل الذى يشتمل على الأحجار الملونة.

ويساعد الموقع الذى تتميز به المدرسة على ربط العلم بالإيمان والروحانيات بحسب إحدى عضوات هيئة التدريس بالمدرسة.

وعلى الرغم من حصار المدرسة من العدو الإسرائيلي بالأسلاك الشائكة, والاستفزاز والإهانات والمضايقات التي تتعرض لها الطالبات، إلا أنها خرجت العديد من الأجيال منذ تأسيسها.

وقد أكد الشيخ "رائد صلاح" خلال محاضرة ألقاها داخل المدرسة على أن المنطقة التي توجد بها المدرسة لها قدسية، فلابد من الحفاظ عليها و"العض عليها بالنواجذ" على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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