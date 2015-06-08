محسوب: السيسي استخدم القضاء لصالحه وألغى الحقوق

النافذة المسائية: حقوق الإنسان في مصر

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق , إن نظام السيسي استخدم أسلوبا ممنهجا في استغلال القضاء لصالحة, وألغى كافة الحقوق الاجتماعية المتعلقة بحق الشعب في الغذاء والكساء , وحرم العمال من التعبير عن آرائهم , كما أن السيسي أقر أمام أوروبا بأنه كان هناك في مصر رئيس منتخب وهو محمد مرسى .

وقال محسوب في مداخلة مع الجزيرة مباشر – النافذة المسائية – إن الشعب المصري غير أمن في بيته أو عمله وحتى المعتقلين غير أمنين , لعدم مقدرة الحكومة على توفير الأمن والأمان للشعب المصري , وأضاف أن الدولة المصرية هي نموذج فريد في القمع وسلب حرية الناس تحت غطاء مواجهة الارهاب ,وأضاف أن عدم توزيع السلطات يجعلنا في دوله ديكتاتوريه , ولا يمكن للمختصين في تشريعات القوانين العمل بحياد بسبب تكريس جميع السلطات في يد الرئيس , مشيرا إلى أن القضاء أصبح أداة في يد النظام وليس حكما عدلا بين الناس.

من جانبه قال أحمد مفرح مسئول الملف المصري في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان – إن هناك زيادة في الانتهاكات خلال السنه التي حكم فيها السيسي , وإن هناك 325 مركزا للاحتجاز وأيضا العديد من أحكام الإعدام وأكثر من 576 امرأه داخل المعتقلات, وأن هناك 2200 امرأه وفتاه اعتقلت منذ الثلاثين من يونيو حتى الآن , فضلا عن وجود 3 حالات اغتصاب في السجون المصرية خلال حكم السيسي – بحسب قوله , واشار مفرح إلى أن هناك أكثر من 3000 طفل تم اعتقالهم منذ 30 يونيو وأن هناك 52 طفلا تعرضوا لانتهاك جنسي في كوم الدكة , وقال مفرح إن الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر تحرم ذلك على الرغم من إصرار الشرطة على انتهاك حقوق الانسان .

أما سارة ليا واتسن مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش – فقالت إن مجال حقوق الانسان متدهور تماما في مصر , وإن هناك 12 شخصا توفوا لعدم توفر الرعاية الصحية داخل السجون , وإن الحكومة المصرية لم تقدم أي ضابط الى المحاكمة – بحسب قولها.