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محسوب: السيسي استخدم القضاء لصالحه وألغى الحقوق

8/6/2015

النافذة المسائية: حقوق الإنسان في مصر

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق , إن نظام السيسي استخدم أسلوبا ممنهجا  في استغلال القضاء لصالحة, وألغى كافة الحقوق الاجتماعية المتعلقة بحق الشعب في الغذاء والكساء , وحرم العمال من التعبير عن آرائهم , كما أن السيسي أقر أمام أوروبا بأنه كان هناك في مصر رئيس منتخب وهو محمد مرسى .

 وقال محسوب في مداخلة مع الجزيرة مباشر – النافذة المسائية – إن الشعب المصري غير أمن في بيته أو عمله وحتى المعتقلين غير أمنين , لعدم مقدرة الحكومة على توفير الأمن والأمان للشعب المصري , وأضاف أن الدولة المصرية  هي نموذج فريد في القمع وسلب حرية الناس تحت غطاء مواجهة الارهاب ,وأضاف أن عدم توزيع السلطات يجعلنا في دوله ديكتاتوريه , ولا يمكن للمختصين في تشريعات القوانين العمل بحياد بسبب تكريس جميع السلطات في يد  الرئيس , مشيرا إلى أن القضاء أصبح أداة في يد النظام وليس حكما عدلا بين الناس.

من جانبه قال أحمد مفرح مسئول الملف المصري في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان – إن هناك زيادة في الانتهاكات خلال السنه التي حكم فيها السيسي , وإن هناك 325 مركزا للاحتجاز وأيضا العديد من أحكام الإعدام وأكثر من 576 امرأه داخل المعتقلات, وأن هناك 2200 امرأه وفتاه اعتقلت منذ الثلاثين من يونيو حتى الآن , فضلا عن وجود 3 حالات اغتصاب  في السجون المصرية  خلال حكم السيسي – بحسب قوله , واشار مفرح إلى أن هناك أكثر من  3000 طفل تم اعتقالهم منذ 30 يونيو وأن هناك 52 طفلا تعرضوا لانتهاك جنسي في كوم الدكة , وقال مفرح إن الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر تحرم ذلك على الرغم من إصرار الشرطة على انتهاك حقوق الانسان .

 

أما سارة ليا واتسن مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش – فقالت إن مجال حقوق الانسان متدهور تماما في مصر , وإن هناك 12 شخصا توفوا  لعدم توفر الرعاية  الصحية داخل  السجون , وإن الحكومة المصرية  لم تقدم أي ضابط الى المحاكمة – بحسب قولها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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