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قمة الدول الصناعية الكبرى تختتم أعمالها بألمانيا

8/6/2015

رئيس الوزراء البريطاني – ديفيد كاميرون

في ختام قمة  مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا  عقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤتمرا صحفيا قال فيه  إنه تم إقرار وضع قواعد في سبتمبر الماضي ستساعد في القضاء على الفقر المدقع في العالم .

كما أشار كاميرون إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماعات المجموعة على تدريب القوات العراقية لمواجهة تنظيم الدولة ، كما تم الاتفاق على  تقديم الدعم لرئيس الوزراء العراقي . وحول الأوضاع في ليبيا أشار كاميرون إلى أن الأراضي الليبية باتت ممرا للعصابات وتهريب البشر مؤكدا أن مجموعة الدول السبع  ستدفع باتجاه الحل السلمي هناك .

وحول الأوضاع في أوكرانيا قال كاميرون إن المجموعة متفقة تماما على أن تستمر العقوبات المفروضة على روسيا للضغط عليها لإنهاء الأوضاع القائمة في أوكرانيا,  وقال إن الدول الصناعية السبع الكبرى تدرك جيدا أن أوكرانيا  تم الاعتداء عليها من أطراف أخرى .

وحول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي من عدمه ، أشار كاميرون إلى أن تحديد هذه الخطوة يجب أن تأخذ وقتها من الدراسة نظرا لما يحيط بهذا القرار من تداعيات على الجانبين ، إلا أنه أشار إلى أن القرار يجب أن يكون لمصلحة البريطانيين.

من جانبه قال الرئيس  الامريكي باراك أوباما إن  توفير الوظائف هو أساس تحقيق التنمية , وهذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة .وأكد أوباما على أنه تم لاتفاق بين دول المجموعة على مساعدة الدول النامية ودعم الاقتصادات الناشئة , والعمل سويا على تخفيض الانبعاثات المناخية الضارة ودعم الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس الامريكي اليوم خلال مؤتمر صحفي ,على أن دول المجموعة ستواصل ضغطها على روسيا وستدعم أوكرانيا اقتصاديا  لترسيخ الديمقراطية , مشيرا الى أن العقوبات مستمرة على روسيا حتى تلتزم بشكل كامل باتفاق منسك حول أوكرانيا .

المصدر : الجزيرة مباشر
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