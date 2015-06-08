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عام من حكم السيسي.. تباين آراء المواطنين حول الفساد

8/6/2015

آراء عينة من المواطنين في مصر حول تفشي الفساد

 

بعد عام من تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم  .. تباينت آراء المواطنين في حجم الفساد المستشري في البلاد فبينما أشارت شرائح من المواطنين إلى ارتفاع نسبة تفشي الفساد في المؤسسات المصرية ، رأت شريحة أخرى أن نسبة الفساد تبدأ في الانخفاض ..

 

وقال مواطنون إن الرشوة تفشت في المؤسسات الحكومية بشكل كبير فلا يكاد يتم إنجاز أي معاملة حكومية إلا بعد دفع مبالغ تعددت مسمياتها ما بين الإكرامية والرشوة الصريحة .. وأشارت مجموعة أخرى من المواطنين تم استطلاع آرائهم إلى أن الفساد ظاهرة عالمية تتفشي في كل المجتمعات الغربية والشرقية وأيضا العربية  ..

 

إلا أن القاسم المشترك لجميع من تم استطلاع آرائهم جاء في المطالبة ببذل المزيد من الجهد لرفع المعاناة عن المواطن البسيط وتوفير فرص العمل للشباب وإنعاش الاقتصاد والمحافظة على كرامة المواطن المصري .. وهي جميعها الأسباب التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير ..

المصدر : الجزيرة مباشر
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