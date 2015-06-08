عام من حكم السيسي.. تباين آراء المواطنين حول الفساد

آراء عينة من المواطنين في مصر حول تفشي الفساد

بعد عام من تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم .. تباينت آراء المواطنين في حجم الفساد المستشري في البلاد فبينما أشارت شرائح من المواطنين إلى ارتفاع نسبة تفشي الفساد في المؤسسات المصرية ، رأت شريحة أخرى أن نسبة الفساد تبدأ في الانخفاض ..

وقال مواطنون إن الرشوة تفشت في المؤسسات الحكومية بشكل كبير فلا يكاد يتم إنجاز أي معاملة حكومية إلا بعد دفع مبالغ تعددت مسمياتها ما بين الإكرامية والرشوة الصريحة .. وأشارت مجموعة أخرى من المواطنين تم استطلاع آرائهم إلى أن الفساد ظاهرة عالمية تتفشي في كل المجتمعات الغربية والشرقية وأيضا العربية ..

إلا أن القاسم المشترك لجميع من تم استطلاع آرائهم جاء في المطالبة ببذل المزيد من الجهد لرفع المعاناة عن المواطن البسيط وتوفير فرص العمل للشباب وإنعاش الاقتصاد والمحافظة على كرامة المواطن المصري .. وهي جميعها الأسباب التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير ..