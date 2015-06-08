رؤساء الأحزاب: إرادة الشعب الفائز في الانتخابات التركية

كلمة أوغلو أمام حشد من أنصار حزبه – الأناضول

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن "حزب العدالة والتنمية هو الأول والمنتصر في الانتخابات، ولا شك في ذلك، ولا يجوز لأي أحد أنَّ يحوِّل هزائمه لانتصارات، وعلى الجميع أن يحاسب نفسه".

وتأتي تصريحات "أوغلو" فيما أظهرت نتائج غير رسمية حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 42%، وحصول حزب الشعب الجمهوري على نسبة 25.22% من الأصوات، بينما حصل حزب الحركة القومية على 16.50% وحزب الشعوب الديمقراطي 12.63% .

وأضاف "داود أوغلو" قائلاً "أقول لكم من شرفة مبنى حزب العدالة والتنمية، إنَّ إرادة الشعب هي الإرادة العليا والنهائية التي تستوجب احترام كافة الأطراف والأحزاب".

وأوضح "داود أوغلو" أنَّ "12-13عاماً في السلطة تُعد مجرد انطلاقة بالنسبة للمسيرات التاريخية الكبرى. الحمدلله لقد حققنا نجاحات كبيرة، ومازالت هناك نجاحات تنتظرنا"

وأوضح "أوغلو" أن حزبه سيعيد تقييم الأمور، ويجري الاستشارات الضرورية، وسيُقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة التي من شأنها جلب الاستقرار للشعب التركي، موجهاً ندائه للأحزاب التركية الأخرى قائلاً "على الجميع أن يعيد تقييم الأمور، وأدعو الأحزاب التركية مجددا، إلى صياغة دستور مدني جديد لتركيا، من أجل مستقبلها ولتحقيق السلام والاستقرار لها".

و قال "ينبغي على كل حزب أن يترك مسافة بينه وبين العنف والإرهاب، وأن يضع على الطاولة ما لديه من أفكار جيدة، ونحن كحزب منفتحون على كافة الأفكار ومستعدون لنقاشها، لكننا نرفض أن تعود ثقافة الانقلاب والوصاية إلى تركيا ثانية".

وتابع "لن تتمكن أي قوة من فرض سيادتها على الإرادة الوطنية، ولن يكون لأي لوبي أو كيان دور في تحديد مصيرالبلاد، لذلك حان الوقت الذي ينبغي فيه على كل شخص وكل حزب أن يقدم أفضل ما يحمله من أفكار من أجل وطنه، حزب العدالة والتنمية على مدار 12 عاما من ترأسه للحكومة سعى من أجل ذلك، وليعلم الجميع أنَّ الحزب عازمٌ على مواصلة السير في الطريق الصحيح من أجل الشعب.

وفي أول تعليق له على النتائج قال "كمال قليجدار أوغلو" رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية, في كلمة وجهها مساء أمس، لأنصار حزبه أمام مقر الحزب في العاصمة أنقرة: سنواصل العمل بالروح نفسها، فقد أُسدل الستار على مرحلة، وفازت الديمقراطية"، وأضاف: "لقد استطعنا من خلال الديمقراطية إنهاء مرحلة قمعية، فقد انتصرت الديمقراطية، وانتصرت تركيا" .

فيما أكد "دولت بهتشه لي" زعيم حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال كلمة ألقاها في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة أنهم مستعدون للعب دور المعارضة في البلاد، حال تشكيل ائتلاف حكومي بين الأحزاب الأخرى الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.