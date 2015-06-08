بحاح: نشارك في مؤتمر جنيف للتشاور مع استمرار المقاومة

المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اليمني – الجزيرة مباشر

قال خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني إن الذهاب إلى مؤتمر جينيف سيكون للتشاور من أجل تطبيق القرار الأممي 2216 وأن تعاطيهم مع هذه الدعوة الدولية لأنها دعوة سلام ولصالح السلطة، ولكن المشاركة لا تتعارض مع المقاومة فالمقاومة مستمرة والحكومة داعمة لها, مؤكداً أن اللقاء "يمني يمني" تحت مظلة دولية وليس هناك تدخل لأي طرف كان بما فيها إيران .



وأضاف بحاح في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة, ويجب على جميع أبناء اليمن أن يساهموا في نهضتها ووحدتها وأن تسخر كل الجهود لإيقاف القتل والدمار, فبالوحدة الوطنية وحدها سيتحقق الأمان والاستقرار, مشيراً إلى أن من يعبث بوحدة اليمن وأمنه لن يرحمهم التاريخ وسيضعهم في ركام مزبلته.

وطالب بحاح ميليشا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع عبد الله صالح بإطلاق سراح محمود صبيحي, وزير الدفاع المخطوف مؤكداً أنه لا توجد معلومات حتى الآن عنه، وحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامته مؤكداً أنه سوف تكون مسؤولية جنائية في المستقبل إذا حدث له أي مكروه, وإشار إلى أن ميليشا الحوثي تستخدم الصحفيين والسكان كدروع بشرية.



وناشد بحاح منظمات الإغاثة الدولية سرعة توفير الدواء والمساعدات الانسانية إلى الشعب اليمني, مطالباً رجال المال والأعمال بتكثيف الجهود والمساهمة في الإغاثة والإعمار, مثمنا جهود المملكة العربية السعودية وإنشاءها مركز الملك سلمان للإغاثة, وطالب المجتمع الدولي بالضعظ على ميليشا الحوثي لعدم استهداف المنشآت الصحية.

وأضاف أن الحكومة اليمنية قامت بزيارة جميع دول الخليج العربية ولمست من قادتها تفهماً للوضع الحالي, ونتطلع إلى أن يكون اليمن جزءا من منظومة مجلس التعاون الخليجي, موضحاً أن الحكومة اليمنية كانت دائماً مع الحوار السلمي, إلا أن الانقلاب الغاشم قد عطل كل مسار التغيير السلمي وفرض الانقلابيون بطشهم وعدوانهم.

وأكد بحاح أنه لن يتم حل الجيش اليمني الحالي بأية حال، وأن كافة منتسبيه هم نواة جيش اليمن الوطني الحديث.