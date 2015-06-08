المجلس الثوري المصري : عام من الفشل للسيسي والصمود للثوار

السيسي

قال المجلس الثوري المصري إن مصر تشهد قمعا وتكريسا لديكتاتورية عسكرية غير مسبوقة, وأضاف في بيان له ، بمناسبة مرور عام على دخول السيسي قصر الرئاسة، إن المصريين عانوا تحت حكم السيسي من تدني مستوى المعيشة وزيادة الفقر والبطالة والجهل والمرض، بالإضافة إلى عدم وفاء السيسي بوعوده في تحقيق الاستقرار والأمن وتحسين الخدمات، ووجد المصريون أنفسهم أمام مشروعات وهمية. كما أصبحوا يعيشون غالبية كل يوم من أيامهم في ظلام بسبب انقطاع للكهرباء لم يسبق له مثيل.

واعتبر المجلس في بيانه أن هذه الأوضاع "ثمرة طبيعية للحكم العسكري والانقلاب على الشرعية ".

وطالب البيان جموع الشعب المصري بالتحرك لنيل حريته وكرامته، والمشاركة في الثورة على النظام للحفاظ على الوطن وتحقيق العيش الكريم.

كما دعا البيان شعوب العالم إلى مطالبة حكوماتها برفع الغطاء السياسي والمالي عن النظام، ووقف دعم السيسي الذي سوف يؤدي إلى صناعة الإرهاب والفقر وزيادة ظاهرة الهجرة غير النظامية. وثمن البيان جهود "الثوار" الذين ضربوا للعالم نموذجا في الثبات والصمود.