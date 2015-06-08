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"الشعوب الديمقراطية" .. مفاجأة كردية للبرلمان التركي الجديد

8/6/2015

تجاوز حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي، "العتبة الانتخابية" لدخول البرلمان التركي، بعد حصوله على أكثر من 12 بالمئة من عدد الأصوات في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تركيا (الأحد).

 

الحزب الذي يقوده صلاح الدين ديمرطاش نجح في تجاوز الحد الأدنى المطلوب للتمثيل البرلماني البالغ10 %  في عموم تركيا وبنسبة أصوات تفوق 12%، في مفاجأة يجمع المحللون على أنها ستؤثر سلبًا على نسبة المقاعد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم,  بالبرلمان الجديد.

 

نتائج  الانتخابات البرلمانية أكدت أن حزب "العدالة والتنمية" تراجعت نسبة أصواته إلى نحو 41%  وبنحو ثمانية في المائة عن الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2011 ، والتي جاءت نتيجته فيها 49 بالمئة .

 

البرلمان التركي الجديد والذي سيتم تشكيله وفقا لنتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة سوف يستقبل أربعة أحزاب بدلا من ثلاثة هي: العدالة والتنمية "الحاكم"، والشعب الجمهوري؛ "أكبر الأحزاب المعارضة"، والحركة القومية، إضافة إلى الشعوب الديمقراطية الذي سجل مفاجأة بحصوله على أكثر من عشرة بالمئة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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