أنقرة تعلن سريان اتفاقية التعاون العسكري مع الدوحة

أنقرة تعلن سريان إتفاقية التعاون العسكري مع الدوحة- الأناضول

أعلنت أنقرة "الاثنين"، سريان اتفاقية التعاون العسكري التركي- القطري، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

وحسب الاتفاقية، سيتم تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

وتنص الاتفاقية على أن البلد المضيف يسمح للبلد الآخر باستخدام موانئه البحرية ومطاراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته العسكرية على أراضيه، وباستفادته من المنشآت والمخيمات والوحدات والمؤسسات والمنشآت العسكرية.

ويقيم الجانبان تعاونًا بين الوحدات والمؤسسات العسكرية، ويجريان زيارات متبادلة. ويوجهان دعوات للمراقبين من أجل المشاركة في المناورات المشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن تحسين وتطوير المناورات والتدريبات الثنائية. كما يقيم البلدان تعاونًا في مجالي الصناعة الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن تركيا وقطر وقعتا الاتفاقية المذكورة في العاصمة التركية أنقرة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014.