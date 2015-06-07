41% لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية

الانتخابات البرلمانية التركية

أظهرت نتائج غير رسمية حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 41%، بعد فرز نحو 98% من أصوات الناخبين، في الانتخابات البرلمانية التركية.

وأظهرت النتائج أيضا حصول حزب الشعب الجمهوري على نسبة 25.22% من الأصوات، بينما حصل حزب الحركة القومية على 16.50% وحزب الشعوب الديمقراطي 12.63% بعد فرز النسبة نفسها.

بهذه النتيجة يحصل حزب العدالة والتنمية على 259 مقعد، يليه حزب الشعب الجمهوري ب131 مقعد، ثم يأتي حزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة ب82 مقعد، وحزب الشعوب الديمقراطي على 78 مقعد.

وفي أول تعليق له حول نتائج الانتخابات، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمام حشد جماهيري في ولاية قونيا: "لا تقلقوا فإن قرار الشعب هو أصح قرار بإذن الله، ولن ننحني أمام أي قوة بأي شكل من الأشكال".

وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لعملية التصويت في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وبدأت العملية الانتخابية الثامنة صباحا في 81 ولاية.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في 174 ألف و236 صندوق انتخابي، موزعة على المراكز الانتخابية، في كافة أرجاء تركيا.

ومع انتهاء موعد عملية الاقتراع، سمح مديرو المراكز الانتخابية للمواطنين الذين كانوا يقفون في طوابير أمام مراكز الاقتراع، قبل انتهاء الموعد، بالإدلاء بأصواتهم.

كما انتهت عملية التصويت في المنافذ الحدودية التركية، التي كانت قد بدأت منذ الثامن من آيار/ مايو الماضي، حيث من المقرر أن تفتح صناديق انتخابات الخارج، التي جرت في 122 ممثلية في 54 دولة، بالتزامن مع فتح صناديق انتخابات الداخل.

كان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد أدلى بصوته في الانتخابات النيابية، في مدرسة بمدينة اسطنبول، برفقة عقيلته "أمينة أردوغان" وابنته "سمية".

وعقب التصويت، أدلى "أردوغان" بتصريحات للصحفيين، قال فيها إن "جميع الأحزاب السياسية تنافست في ماراثون طويل وحافل" وأضاف "تركيا تشهد مرحلة استثنائية، وإجراء الانتخابات في وقتها دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة، يعطي مؤشرات على الاستقرار والثقة".

وأفاد "أردوغان" أن "نسبة المشاركة عالية في الانتخابات، وهي مؤشر مهم على الديمقراطية القوية في تركيا" معربًا عن أمله في انتهاء الانتخابات من دون وقوع ما يعكر صفوها.

وأشار الرئيس التركي أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة اسطنبول.

كما أعلن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم على تجمع لأنصار حزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر التركية يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك عقب إدلاء "داود أوغلو" بصوته في لجنة انتخابية بولاية قونيا وسط تركيا.

وأدلى الرئيس التركي السابق "عبدالله غول" وعقيلته "خير النساء" بصوتيهما في مدرسة بيكوز تشوبوكلو الابتدائية بولاية اسطنبول.

ويتنافس في الانتخابات 20 حزباً، على رأسهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي كما يشارك 165 مرشحاً مستقلاً في الانتخابات. ويحق لـ 53 مليونًا و765 ألفًا و231 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم .