هجومان لتنظيم الدولة بليبيا ومصرع وإصابة العشرات

عملية تفجير سابقة بليبيا ـ ارشيف

دان القائد الأعلى للجيش الليبي "نوري أبوسهمين" الهجوم المسلح الذي استهدف عناصر الشرطة العسكرية وأسفر عن مقتل 4 جنود وجرح آخرين شرق مصراتة ووصفه بالإرهابي.



وقالت مصادر عسكرية في مصراتة إن مسلحين يٌعتقد أنهم تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت هم من نفذوا الهجوم .



و كانت الأناضول قد قالت إن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا بمنطقة بوقرين (شرقي مدينة مصراتة الليبية) بحسب مصدر أمني.



و قال العنصر بمديرية أمن مدينة مصراتة الهادي حميدة "إن مسلحين تسللوا فجر اليوم (الأحد) عبر الصحراء، وقاموا بالاعتداء على نقطة تفتيش بوابة بوقرين".



من جهة أخرى، وقع تفجير بسيارة ملغومة يقودها انتحاري تابع لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف اليوم بوابة الدافنية (البوابة الغربية لمصراتة) ما أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار كبيرة بالبوابة ومحيطها، مضيفا أن الحركة عادت إلى البوابة، لكن أفراد الأمن يعانون نقص الإمكانات.



و في شرق ليبيا اعتقلت السلطات أحد المتورطين في اختطاف السفير الأردني لدي طرابلس "فواز العيطان" والذي تمت مبادلته العام الماضي، بسجين ليبي في سجون عمان.