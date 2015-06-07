مسؤول يمني يتهم صالح بالتصعيد للمشاركة بجنيف

الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح

قال مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام في تصريحات صحفية إن الرئيس اليمني المخلوع "علي عبد الله صالح" يخشى من عدم مشاركة ممثليه، أو تقليص حضورهم في المفاوضات المزمع إجراؤها بين الأطراف اليمنية في جنيف، وأن يتم بدلاً من ذلك تمثيلُ حزب المؤتمر الشعبي العام في المؤتمر بقيادات موالية أعلنت تخليها عن المخلوع صالح.

وأوضح المصدر أن التصعيد العسكري الذي شهدته الحدودُ اليمنية السعودية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يقف وراءه الرئيس المخلوع الذي يخشى من استفراد حلفائه الحوثيين بالمفاوضات في جنيف وتوصلِهم إلى اتفاقات جانبية بمعزل عنه.

من ناحية أخرى قصفت طائرات التحالف مجددا مواقع الحوثيين وقوات صالح في مناطق المواجهات شمال عدن ما أسفر عن سقوط عدد من الحوثيين وأنصار صالح بين قتيل وجريح . وذلك في المنطقة الصحراوية الواقعة بين حي العريش شمال مطار عدن وحتى منطقة صلاح الدين ورأس عمران إلى الغرب من مدينة البريقة .

وتزامن ذلك مع مواجهات متقطعة على الأرض في مزارع جعولة وبئر فضل والحسوة وصلاح الدين حيث تمكنت المقاومة من إجبار المليشيات على التراجع باتجاه محافظة لحج.

كما سقط عشرات من الحوثيين والموالين للرئيس اليمني المخلوع "علي عبد الله صالح" بين قتيل وجريح في غارات لطائرات التحالف على صنعاء.

واستهدف القصف مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، واستدعت القيادة العسكرية للحوثيين قبل أيام نحو أربعين جنديا إلى المبنى برغم علمها أنه قد يكون هدفا للغارات.

و قتل نحو 9 من أفراد مليشيا الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع في هجوم للمقاومة في النقبة بشبوة.

وفي تعز أفاد مراسل الجزيرة أن تسعة حوثيين قـُتلوا بينما قتل أحد أفراد المقاومة الشعبية في منطقة صِينة.

وقال المراسل إن المقاومة دمّرت عربة مسلحة للحوثيين خلال اشتباكات سابقة في شارع الأربعين، وأحرقت أخرى كانت محملة بذخائر .