غارة جوية إسرائيلية على موقع لـ"القسام " بغزة

غارة أثناء العدوان الصهيوني في يونيو 2014على غزة ـ أرشيف

قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة جوية على قطاع غزة اليوم الأحد ردا على ما أسمته باستمرار انطلاق الصواريخ من داخل القطاع باتجاه "الأراضي الإسرائيلية".



استهدفت الغارة موقع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة بيت لاهيا .

وأكد شهور عيان سماعهم لعدة انفجارات عقب القصف الإسرائيلي واندلاع حريق في الموقع الذي تم قصفه ،ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وزعم "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العالم يتجاهل ما وصفه بالهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل .

وقال "لم أسمع أحدا من المجتمع الدولي يدين إطلاق الصواريخ علينا من غزة كما لم تتفوه الامم المتحدة بكلمة واحدة ".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصاروخ سقط في أرض خلاء جنوب مدينة عسقلان.



وتبنت جماعة تحمل اسم "كتائب عمر" وهي مصنفة باعتبارها سلفية جهادية، مسؤوليتها عن الهجوم .



واعلنت الجماعة في بيان لها أن "سرية" الشيخ عمر الحديد قامت بقصف مدينة عسقلان المحتلة بصاروخ كاتيوشا 130، وأضاف البيان "نهدي عملنا هذا إلى إخواننا وأخواتنا الأسرى في سجون اليهود واخواننا الاسرى في سجون حماس"، بحسب نص البيان.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم الجيش إن السلطات الإسرائيلية قررت أن تغلق "حتى إشعار آخر" المعبرين اللذين يربطان بين إسرائيل وغزة: معبر إيريز (بيت حانون) للأفراد ومعبر كيريم شالوم (كرم أبو سالم) للبضائع.