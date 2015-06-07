عام من حكم السيسي إنجازات أم إخفاقات؟ (1)

عام من حكم السيسي إنجازات أم إخفاقات؟

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقريرا عن إنجازات السيسي خلال عام واحد من حكمه, الذي بدأ في 8 يونيو 2014 , هذا بخلاف ما أثبتته التسريبات أن السيسي كان الحاكم الفعلي لمصر منذ قيامه بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبالتالي فهو المسئول فعليا عما وصفه التقرير بالتحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية، من اقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة مترهلة، ومقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر، ووصول الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والجريمة والفقر.

عند مقارنة ما ورد بالتقرير من أرقام اعتبرها التقرير إنجازات بما ورد في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن نفس العام يتضح مدى الإخفاقات التي حدثت خلال هذا العام,

– يبدأ التقرير بالحديث عما سماه قناة السويس الجديدة , إشارة إلى التفريعة الإضافية بطول 53 كيلو مترا، والتي ستضاف إلى تفريعات سابقة بطول 81 كم تقريبا من إجمالي طول القناة البالغ 193 كم، ويتحدث التقرير عن أن المشروع تخطى عوائده الاقتصادية المتمثلة في زيادة الدخل القومي !!!

يرى الخبراء أن متوسط الحركة اليومية بالقناة حوالى 46 سفينة ، بينما تستطيع تحمل مرور 78 سفينة ، وذلك قبل التوسعة الحالية ، ولهذا لم تكن هناك ضرورة ملحة للتوسعة ، وكان الأولى تعميق المجرى أكثر من المعدل الحالي لاستيعاب ناقلات البترول والحاويات الضخمة، وأن زيادة الحركة بالقناة يرتبط بنشاط التجارة العالمية وليس بعرض القناة.

–أما عن الشبكة القومية للطرق فقد كان من المستهدف تنفيذ 3200 كم من الطرق، يعترف التقرير بأن معدلات التنفيذ لم تتعد 50% .

يقول العاملون بالمشروع أن معدلات التنفيذ أقل من ذلك بكثير نظرا للمشكلات التي تواجه التنفيذ مثل توفير اعتمادات نزع الملكية وعدم توافر المواد الخام ونقص المعدات.

– بالنسبة لمحدودي الدخل يتحدث التقرير أن تحسين أوضاعهم المعيشية كان الشغل الشاغل للرئيس من خلال تطبيق منظومة الخبز لتضمن وصول الدعم لمستحقيه، وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية التي استفاد منها 22 مليون أسرة.

–من المعروف أن منظومة الخبز هي أحد إنجازات الوزير باسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس مرسي، ويذكر مستند الخطة أن عدد البطاقات التموينية نهاية عام 2013 بلغ 18.6 مليون بطاقة، وأن 57% من الفقراء يحصلون على الدعم السلعي من خلال البطاقات، وأن 50% من مستويات الإنفاق الأعلى يستفيدون من نظام الدعم وتصل هذه النسبة إلى 74% فيما يتعلق بالاستفادة من دعم الخبز والدقيق.

–كما أن كل بنود الدعم الخاصة بالفقراء قد تم تخفيضها بالموازنة العامة للدولة للعام 2014/2015 مقارنة بالعام السابق ، فقد تم خفض دعم المواد البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء، كما تم خفض دعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه في العام السابق إلى 300 مليون جنيه في العام الحالي، وانخفض دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة من 120 مليون جنيه إلى 104ملايين ، وانخفض دعم التأمين الصحي الشامل من 1500 مليون جنيه إلى صفر!!!، وانخفض دعم تنمية الصعيد من 600 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، رغم أن الأرقام الرسمية تقول أن 51% من سكان ريف الصعيد فقراء، وأن نسبة 70.5% من الفقراء الدائمين يعيشون في ريف الصعيد.

–يذكر التقرير أن من الإنجازات البدء في المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا ودعمه ب 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

من المعروف أن هذا المشروع قد بدأ تنفيذه عام 2009 بعد تحديد 1153 قرية أكثر احتياجا تشمل 10 محافظات، على أن ينفذ من خلال ثلاثة مراحل تنتهي عام 2017، وقدرت الاستثمارات الإجمالية المخصصة له خلال عام 2014/2015 بنحو 848.3 مليون جنيه.

–ورد في التقرير أنه قد تم إسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 آلاف جنيه ومن المعروف أن هذا أحد إنجازات الرئيس مرسي.

-لا يخلو التقرير من بعض الطرائف فتحت عنوان " السيلفي " الرئيس والشباب، جاء الحديث عن سيلفي للرئيس وسط 800 شاب وشابة من العاملين على إعداد وتنظيم المؤتمر الاقتصادي دليلا واضحا على ارتباط الرئيس بالشباب وتشجيعه لهم كما يقول التقرير، وجاء ضمن انجازات الرئيس في مجال السياسة الخارجية استقباله عدد 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول.