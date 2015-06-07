جولة خامسة من الحوار السياسي الليبي بالمغرب

من جلسات الحوار الليبي بالمغرب – الفرنسية

تستقبل مدينة الصخيرات المغربية غداً الأثنين جولة خامسة من جلسات الحوار الوطني الليبي بإشراف بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا برناردنيو ليون .

وأعلنت البعثة أنها تلقت آلاف الرسائل من الليبيين القلقين على الأوضاع المتردية في بلادهم و طالبوا باستئناف مباحثات الحوار بشكل عاجل, كما أعربوا عن أملهم في وصول الأطراف السياسية الليبية إلى اتفاق سياسي في أسرع وقت لوضع حد للنزاع في ليبيا.

وأشاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة, بجهود الأطراف التي تقدمت بملاحظات على مسودة الاتفاق السياسي خلال الأيام الماضية, كما رحبت بالقرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام في طرابلس مؤخراً بالمشاركة في جولة الحوار القادمة.

ويناقش المجتمعون في الصخيرات في جولتهم الجديدة, المسودة الجديدة للاتفاق السياسي استنادا إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف مؤخراً.

وكانت الجولة الرابعة من الحوار بين الأطراف الليبية ، قد اختتمت أواخر إبريل الماضي وسط تفاؤل بتحقيق تقدم مهم في سبيل الوصول إلى توافق بين الفرقاء الليبيين بشأن الأزمة التي تعصف ببلادهم.

وقال محمد شعيب رئيس بعثة الحوار في البرلمان الليبي المنحل إن مفاوضات الصخيرات حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ومعايير تشكيل الحكومة، وأوضح أن القضايا العالقة سيناقشها مجلس النواب المنحل في الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى توافق وطني بشأنها.

ومن جهته، أكد صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي أن الشرعية المنبثقة عن مفاوضات الصخيرات هي الشرعية التي سيقبل بها العالم أجمع، معتبرا أن هذه الشرعية هي التي سيُصاغ على أساسها دستور ليبيا الجديد.