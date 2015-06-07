جنود بالجيش المصري يطلقون النار على عمال بالعريش

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من جنود الجيش المصري يطلقون النار على عدد من العمال المعتصمين بمصنع شركة أسمنت العريش بسيناء، ما أسفر عن وفاة العامل "هشام رمضان سيد" بعد إصابته بطلق ناري في رقبته، وإصابة 3 آخرين.

ويعود تاريخ الفيديو إلى 2 من يونيو الجاري، عندما تجمع عمال المصنع التابع للقوات المسلحة للتعبير عن استيائهم من سوء الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتوقيعهم على إقرار يفيد بعدم مسؤولية الشركة عن أي حادث يقع لهم. بعد سقوط كتلة حديدية على قدم أحد زملاءهم أثناء نقلها بسبب نقص المعدات المهيئة لذلك، وانتظارهم لساعات من دون حضور سيارة إسعاف لنقله، ودون أي مساعدة من الإدارة.

ظل العمال في تجمهرهم حتى تدخلت مدرعة للجيش وطلبت منهم فض تجمعهم، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء ثم على الأرض، لتقتل وتصيب عددا منهم.

ويعيش عمال مصنع أسمنت العريش في غرف ضيقة من المعدن مساحتها 6 متر مربع من دون تهوية. ويقيم في كل غرفة 4 عمال.