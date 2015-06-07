بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية التركية

بدء الانتخابات البرلمانية التركية – الأناضول

بدأ الناخبون الأتراك صباح اليوم في التوافد على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية, الأشد تنافسية منذ أكثر من عشر سنوات, والتي قد تمهد السبيل إلى اكتساب الرئيس طيب إردوغان صلاحيات جديدة أو تنهي 12 عاما من الحكم المنفرد لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه .

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 53 مليونًا و765 ألفًا و231، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في 81 ولاية بمشاركة 20 حزبًا سياسيًّا و165 مرشحًا مستقلًّا.

ويستمر الاقتراع من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الفوز بأغلبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية , تتيح له الأغلبية المطلقة في البرلمان وتسهل إجراء تعديلات دستورية تتحول بها تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهو ما يوسع نطاق صلاحيات أردوغان الرئاسية .

وقد أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب العدالة والتنمية , الذي يتولى الحكم منذ عام 2002, على منافسيه من الأحزاب الأخرى، ورجحت حصوله على نسبة تتراوح بين 43% و48% من أصوات الناخبين، وأن يحصل أقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري نسبة تتراوح بين 24% و27%.