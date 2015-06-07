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المعارضة مدعومة بالتحالف تهاجم تنظيم الدولة بحلب

7/6/2015
جانب من القصف الجوي على حلب ـ ارشيف

قالت المعارضة السورية إن مقاتليها شنوا هجوما على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في قرية البل وقرى أخرى في ريف حلب الشمالي.

وأضافت المعارضة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف مسلحي التنظيم ، فيما وصفته جبهة النصرة بأنه استهداف مواقع مقاتلي التنظيم في قرى ريف حلب  الشمالي .

من جهة أخرى أكد "بولات جان" الناطق الإعلامي  باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن طائرات التحالف شنت خلال الأيام الماضية عددا من الغارات على مواقع تنظيم الدولة بريف حلب الشمالي بالتنسيق مع القوات الكردية بهدف إيقاف تقدمه نحو مدينة عفرين  شمال حلب التي تسيطر عليها .

وقتل شخصان وأصيب مدنيون بجروح، بينهم طفل وامرأة، إثر غارات لطيران النظام على قريتي أبو الزبير والبشيرية في محيط جسر الشغور بريف إدلب.

كما أصيب عدة مدنيين بجروح في مدينة معرة النعمان؛ إثر قصف آخر لطيران النظام استهدف الأحياء السكنية، وأضاف مراسل الجزيرة أن طيران النظام استهدف بلدة محمبل والحواجز التي خسرتها قواته في القياسات وبسنقول بريف إدلب الغربي، فيما تستمر حملة قصف طائرات النظام المكثفة على قرى جبل الزاوية لليوم الخامس على التوالي، ما أسفر عن دمار لحق بالممتلكات.

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