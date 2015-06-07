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"الدفاع العراقية" تعلن مقتل العشرات من تنظيم الدولة ببيجي

7/6/2015
القوات العراقية بمحافظة صلاح الدين ـ أرشيف

قالت وزارة الدفاع العراقية إن قواتها قتلت عشرات من مسلحي تنظيم الدولة في عدة مواقع تشهد مواجهات، خصوصاً مدينة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين. 

وأضافت الوزارة في بيان، أن قواتها قتلت خمسة قناصين في منطقة بيجي ومقاتلين آخرين في كل من المزرعة والكرمة وتقاطع البعيجي- المالحة.

وأعلن ما يعرف بـ"غرفة عمليات بركان الفرات" التي تتكون من بعض فصائل المعارضة والقوات الكردية، أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على قرى جديدة غرب مدينة تل أبيض على الحدود مع تركيا. وأضافت الغرفة أنها تمكنت من السيطرة على قرية جورتانك غرب تل أبيض.

من جانبها، قالت مصادر تنظيم الدولة إن مقاتليه شنوا هجوما على القوات الكردية والتي تساندها فصائل في المعارضة المسلحة على معمل لافاراج، وإنهم استعادوا عددا من القرى في المنطقة وإن التنظيم مازال يسيطر على مسافة ثلاثين كيلومترغرب تل أبيض شمال الرقة.

في المقابل شنت طائرات التحالف الدولي غارات على مواقع التنظيم في محيط بلدة عين عيسى وقرى أخرى بريف الرقة الشمالي حيث تساند طائرات التحالف القوات الكردية منذ بدء معاركها مع التنظيم في عين اعلرب كوباني منذ سبتمبر/أيلول الماضي .

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