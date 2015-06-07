استمرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر

تسريب امتحان اللغة العربية

برغم الإجراءات التأمينية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم المصرية، استمرت ظاهرة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بعد تسريب أسئلة مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي. بعد نحو نصف الساعة من بدء الامتحان. وانتشرت صور الامتحان وإجاباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إلقاء القبض على الطلاب المتورطين في تسريب ورقة امتحان اللغة العربية. بالإضافة إلى استمرار التحقيقات لمعرفة المتسببين في تسريب الامتحان في باقي المحافظات.

وبدأت صفحة تسمي "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" وصفحات أخرى على موقع "فيس بوك" نشر ورقة الامتحان وإجابات الأسئلة، بالإضافة إلى نشر إجابات أسئلة مادة "الفيزياء" لطلاب الثانوية الأزهرية الذين يؤدون الامتحان في نفس اليوم.

ورغم ذلك لم يخل الأمر من اتهام لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء ما حدث، إذ قالت "فاطمة خضر"، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في مداخلة هاتفية لقناة "المحور" المصرية إن جماعة الإخوان وراء تسريب امتحانات اللغة العربية في محافظة الشرقية، نظرا لتواجدها القوي هناك.

وتنتشر صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مهمتها تسريبا أوراق الامتحانات للطلاب قبل موعدها أو بعد بدايتها بفترة قصيرة، بالإضافة إلى نشر إجابات الأسئلة التي يحصل عليها الطلاب بعد قيامهم بالتحايل على الإجراءات الأمنية والدخول بتليفوناتهم المحمولة.

وانتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، والتي تسخر من اتهام الإخوان بالوقوف وراء الظاهرة، وتربط بين ما حدث والمشهد السياسي، خاصة على هاشتاج #غشاشون_فدائيون.

وقال أحمد خطاب: مش عارف ازاي مستغربين من تسريب امتحان الثانوية العامة.. إذا كان السيسي أصلا بيسرب من مكتبه.

وقال محمد كمال: البلد دي محدش بياكل فيها عيش إلا اللي زي عبد الرحيم علي.

وقال أحمد عبد السلام: يعنى السيسى اللى كان رئيس المخابرات يتسرب له ونزعل لما امتحان ثانوية عامة يتسرب.

وتساءل ياسر رمضان قائلا: هي الناس مكبرين الموضوع أوي ليه؟ امتحان الثانوية العامة بقالوا 4 سنين بيتسرب.

وقال عبد الرحمن محمد: لما أبو 50% يحكم البلد ويرمي الدكاترة والمهندسين في السجون.. أي حاجه تحصل بعد كده مش مستغربة أبدا.

وسخر أحمد من اتهام الإخوان بتدبير التسريب قائلا: الإخوان هم اللي بيسربوا الامتحانات عشان كل الطلبة تجيب مجاميع عالية ومحدش يدخل كلية الشرطة، وبعد كدة ينفذوا مخطط رجوع مرسي.

وقال ناجي العيسوي: الامتحان النهاردة كان في مستوي الطالب اللي عنده حساب فيس بوك أو تويتر.

وقال سامر راضي: اللي راح الامتحان من غير الموبايل النهاردة سوف يندم يوم لا ينفع فية الندم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها امتحانات الثانوية هذا العام، إذ سبق أن تسرب امتحان مادة الميكانيكا للثانوية الأزهرية أواخر مايو الماضي، كما سرب امتحان اللغة الإنجليزية لنفس المرحلة في الثالث من يونيو الجاري.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية أكثر من نصف مليون طالب، في 1540 لجنة امتحانات.