ارتفاع عجز المعاملات الجارية في مصر

البنك المركزي المصري – أرشيفية

قال البنك المركزي المصري في بيان له إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 8.38 مليار دولار في تسعة أشهر من يوليو تموز 2014 إلى مارس آذار 2015 مقارنة مع عجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

كما ارتفع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7 % ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 24.1 مليار دولار نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8 % لتسجل نحو 16.9 مليار دولار مقابل نحو 19.6 مليار دولار, وأرجع البنك انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام.

كما تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.7 % ليصـل إلى نحو .16.9 مليار دولار مقابل نحو 23.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية.

وأظهرت بيانات المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2014-2015 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران , مقارنة بـ 3.1 مليار قبل عام.

وقدمت دول الخليج العربية نحو 35 مليار دولار لمصر في صورة منح ومساعدات وودائع بالبنك المركزي منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي.