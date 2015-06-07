أوباما قبل قمة السبع : سنبحث سبل التصدي لروسيا

أوباما وميركل خلال المؤتمر الصحفي

وصل صباح الأحد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مدينة ميونخ الألمانية ، للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبار التي من المقرر تبدأ اليوم الأحد وتستمر يومين

وقال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إننا سنتحدث عن مستقبل الشراكة الأمريكية مع الاتحاد الأوربي وكذلك التصدي للعداء الروسي في أوكرانيا

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة الإتحاد في مواجهة التطرف وهذا ما سيتم مناقشته كذلك خلال القمة .

وتفرض الأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا نفسها على أجندة القمة، بجانب قضايا مثل الإرهاب والملف النووى الإيراني بحسب البيان الصحفي.

ومن المقرر أن يناقش زعماء السبع الكبار بالاشتراك مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي هذه المواضيع مع قادة عرب وأفارقة سيحضرون جلسة مخصصة لهذا الغرض على هامش القمة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي أوروبي، ـ أن القمة ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر، والخبرات مع الدول الأكثر تأثراً بظاهرة الإرهاب، حيث "تمثل الجماعات الإرهابية مثل بوكو حرام وما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية شكلا جديدا وخطيرا من الخطر على أمن المنطقة" على حد قوله.

وأضاف أن المشاركين سيناقشون أيضاً موضوع المقاتلين الأجانب، الذي بات يشكل بدوره تهديداً حقيقياً على الأمن والاستقرار العالميين.

أما الموضوع الأبرز على جدول أعمال القمة، حسب المصدر، فسيكون العلاقات مع روسيا وتطورات الأزمة الأوكرانية، خاصة في ظل عدم تطبيق اتفاق مينسك، والتصاعد الأخير للعنف في شرقي أوكرانيا.

وشدد على أن زعماء الدول السبع الكبرى سيناقشون مستقبل ومصير العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، مع ربط الأمر مباشرة بمدى التقدم على طريق تطبيق اتفاق مينسك.

وتضم مجموعة السبع كلا من كندا ، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد استبعاد روسيا، مما كانت تسمى مجموعة الثماني، على خلفية الأزمة الأوكرانية.