331 قتيلا حصيلة ضحايا غرق سفينة صينية

ضحايا غرق سفينة – أرشيفية- وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا السفينة الصينية التي غرقت في نهر اليانغتسي بعد تعرضها لظروف جوية عاصفة، لتصل إلى 331 شخصا حتى صباح اليوم السبت، وذلك بعد أن تمكن رجال الإنقاذ من رفع السفينة بعد ظهر أمس الجمعة.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية فإنه تم العثور على 14 شخصاً فقط أحياء حتى الآن، فيما لا يزال 111 آخرين في عداد المفقودين.

وكانت سفينة "نجمة الشرق" تُقلّ على متنها 456 شخصاً، للقيام برحلة تستغرق 11 يوماً على طول نهر اليانغتسي عندما غرقت بسرعة كبيرة بعد تعرضها لإعصار قوي ليل الاثنين الماضي في جيانلي.

ويشارك أكثر من 3400 جندي، و1700 من قوات الدفاع المدني جنباً إلى جنب إضافة إلى 149 سفينة و59 آلية ومروحية، في أعمال مهمة البحث والإنقاذ .