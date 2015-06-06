محمد سلطان يشكر داعميه ويتعهد بفضح انتهاكات النظام

الناشط السياسي محمد سلطان اثناء اعتقاله ( ارشيف )

وجه محمد سلطان عقب الافراج عنه رسالة شكر لكل من ساعده، وحملت عنوان "وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ"، وتعهد خلالها بفضح انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية.



وقال سلطان في بداية رسالته إنه يحمد الله على أن أخرجه من السجن بعد "اعتقال ظالم سلب مني قرابة العامين من عمري".



كما شكر داعميه في كل أنحاء العالم، وقال"رزقني الله خلال هذه المحنة دعما فاق توقعي من جميع أنحاء العالم. نضالكم المستمر من أجل حياتي وحريتي على مدار العشرين شهرا الماضيين الذين قضيتهم في ظلمات السجون ساعدني على ألا أفقد فيها إيماني بالإنسانية".



ووجه الشكر للحكومة الأمريكية قائلا "أود أيضا أن أشكر الحكومة الأمريكية لاتخاذها الإجراءات اللازمة للإفراج عني. كونت هذه الجهود حملة موسعة ومعقدة والتي لا تزال غير قادرٍ على استيعاب تفاصيلها التي نتجت عنها حريتي، لذلك فأنا ممتنٌ للغاية وشاكر لكل من ساهم ولو بكلمة."



وعن حالته الصحية قال إنه يعالج حاليا من مشاكل صحية شديدة بسبب ظروف اعتقاله، غير الآدمية، وتعهد بأن يظل وفيا بوعده في استكمال طريق الحرية حول العالم، وأنه لن ينسى "محنة كل المسجونين تعسفيا في مصر".



وأضاف قائلا "لن أنسى إسراء وأسماء مصر وسناء ويارا وماهينور وهند ورشا وبقية المعتقلات. لن أنسى أصدقائي سامحي مصطفى ومحمد العادلي وعبدالله الفخراني وعمر مالك وأنس البلتاجي والعقيد وإبراهيم حلاوة وإبراهيم اليماني وشوكان وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل وأبي وعشرات الآلاف من الذين ما زالوا يدافعون عن أبسط حقوق الانسان ألا وهي الحرية."

جدير بالذكر أن السلطات المصرية أفرجت عن سلطان -الذي يحمل الجنسية الأمريكية-السبت الماضي بعد اعتقال دام قرابة 643 يوما دون توجيه أية تهم له، كما لم يصدر ضده أية أحكام لفترة طويلة قبل الحكم الأخير بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة"، كما أعلن الإضراب عن الطعام لفترة بلغت 489 يوما تقريبا.

وهو نجل الدكتور صلاح سلطان، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة في مصر، والمعتقل حالياً.



وتخرج محمد سلطان من كلية العلوم الاقتصاديّة من جامعة ولاية أوهاي الأمريكيةو، عمل مديراً بأحد شركات البترول، وقد عاد إلى مصر خلال ثورة 25 يناير 2011، ليشارك في الثورة و فعالياتها. شارك في اعتصام رابعة العدوية، رافضاً للانقلاب العسكري، وأصيب في ذراعه برصاصة أثناء فض الاعتصام في 14 أغسطس/آب 2013.



واعتقل محمد في 25 أغسطس 2013 من منزله أثناء بحثهم عن والده، و تم نقل محمد أثناء التحقيقات إلى خمسة سجون ومراكز شرطة مختلفة، في أثناء ذلك تم تعذيبه، وعصب عينيه مرات عديدة كما أفادت تقارير حقوقية.