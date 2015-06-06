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"محكمة الأمور المستعجلة" تلغي حكم اعتبار حماس ارهابية

6/6/2015
شعار حركة المقاومة الاسلامية حماس

 قضت محكمة مصرية اليوم السبت، إلغاء الحكم بشأن اعتبار حركة “حماس″ الفلسطينية “منظمة إرهابية وعدم الاختصاص النوعي لنظر القضية

فقد قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمنطقة عابدين ، بوسط القاهرة برئاسة المستشار أسامة صبري ، بإلغاء حكم أول درجة في دعوي حماس منظمة إرهابية ، وعدم الاختصاص النوعي

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضمن "المنظمات الإرهابية" بعد قبولها دعوة من محامين اثنين يزعمان "تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية."

ثم طعنت الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على هذا الحكم، استنادا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في فبراير/ شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

وقامت المحكمة بإرجاء النطق بالحكم في هذه الدعوي مرتين ، وبعد الطعن، انتقل نظر الدعوى إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، والتي حددت حددت جلسة 10 مايو/ آيار الماضي للنطق بالحكم، قبل أن ترجئ النطق بالحكم إلى 23 مايو/ آيار، والتي أرجأت أيضا إلى تاريخ 6 يونيو/ حزيران (اليوم).

وكانت حركة "حماس" اعتبرت حكم اعتبارها "منظمة إرهابية" بأنه "مسيس"، و"صادم"، قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.

يذكر ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت فى الثامن و العشرين من شهر فبراير الماضى باعتبار حركة حماس جماعة ارهابية، وجاء ذلك بعد شهر من صدور حكم من ذات المحكمة باعتبار كتائب القسام الجناح العسكرى للحركة،منظمة ارهابية، وتقدمت على اثر ذلك هيئة قضايا الدولة فى الحادى عشر من شهر مارس المنصرم،بطعن على الحكم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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