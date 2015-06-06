كلمة للسيسي بألمانيا تشعل سخرية وتأييداً بشبكات التواصل

عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته لالمانيا ( ارشيف )

لا تزال تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل بشأن وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه بالطبيب الذي خلقه الله ليصف العلاج لمصر، والتي قال إنها أوشكت على السقوط بعد ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من الجالية المصرية في العاصمة الألمانية.

وانقسمت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستهجنة، وساخرة من تصريحات السيسي التي وصفوها بأنها أقرب للسوقية، والابتذال فضلا عن تضخم الذات لديه على حد وصفهم، في حين انبرى المؤيدين له في الدفاع عنها، ووصفوها بالملهمة .

ورأى كثيرون في هذا الكلام تضخما إضافيا للذات عند السيسي الذي كثيرا ما يعبّر عن نفسه بأفكار ومفردات يبدو بعضـُها غريبـًا أو غير مفهوم.



فقد قال السيسي "ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة، هو خلقني كده، أبقى عارف الحقيقة وأشوفها، ودي نعمة من ربنا، اسمعوها مني، وزعماء كل الدنيا خبراء المخابرات والسياسيين والإعلاميين، وكبار الفلاسفة – لو حبيتوا- قالوا للناس اسمعوا كلام الراجل ده".



وأضاف السيسي: "الناس بدؤوا يفهموا أن الكلام اللي إحنا بنقوله نقي وأمين وشريف ومخلص وما فيش وراه أي هدف حتى لو كانت وراه مصلحة إنسانية مش شخصية".

وواصل السيسي: "أنا لست زعيمًا ولا رئيسًا ولا قائدًا. أنا واحد منكم".



وبلغة عامية دارجة خاطب السيسي المصريين بألمانيا، قائلا: "إحنا بنهابر فعلا زي ما قلت أول الأسبوع، ومش بننام، عشان البلد ترجع تقف على رجليها ، مصر كانت ع الحرف وحدّ زقها وهي نازلة تقع مسكتها وقلتلها استني!!" و هو ما تسبب في تحفظ واستهجان عدد من الخبراء المتابعين للشأن المصري.

وبأداء وصفه مراقبون وناشطون بشبكات التواصل بالتمثيلي قال السيسي: "أنا لست زعيمًا ولا رئيسًا ولا قائدًا. أنا واحد منكم، وهذا ليس كلامًا، أنا فعلًا يشرفني أن أكون واحدًا منكم".



وأضاف: "أريد أن أطمئنكم على زيارة ألمانيا، الزيارة ناجحة والحكومة الألمانية تفهمت موقفنا وهي حريصة على استقرار مصر لأن ذلك يضمن استقرار المنطقة بالكامل".



