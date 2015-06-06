خبراء: الاعتدال فى الثواب والعقاب يربي طفلا سوياً

النافذة الصباحية حول الاعتدال فى الثواب والعقاب

أكد خبراء تربية أن الاعتدال في استخدام الثواب والعقاب يساعد على تربية طفل سوي سلوكياً وأخلاقيا , مشيرين إلى أن العقاب وسيلة تربوية للتأديب وتحسين الخلق , ومحذرين من أن الإفراط فيها قد يفسد الهدف من تنفيذ العقوبة.



ويرى الخبراء أن عقاب الطفل بعيداً عن أعين أقرانه ضرورى حتى لا يتعرض لسخريتهم، ويؤثر سلبا فيه.

من جانبه قال شوكت طلافحه, الخبير التربوى ومدير مركز رواد الغد, إن هناك أبحاثا تقول إن الطفل فى عمر 6 أشهر يفهم تعبير وحركات الوالدين, ويدرك الثواب والعقاب ما بين عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام .

وأكد الخبيرعلى أن الاثابة لابد أن تكون على العمل بغض النظر عن النتيجة, وأن تكون مقترنة بالتربية وليس بالفعل, وذلك بسبب الاختلاف فى الهدف والسلوك بين الاطفال, وأشار إلى أن هناك نظرية تقول إن تربية الإناث أصعب من تربية الذكور, لأن الأنثى إذا أحسن تربيتها أحسن بناء المجتمع على حد قوله.

وقال علاء ظاظا, أخصائى اجتماعى ونفسى بإحدى المدارس الدولية, إن الإثابة مرتبطة بسلوك الطفل أو الطالب فى المدرس, مشيرا إلى أن إظهار الثواب أو العقاب يشكل سلوك الطفل لأن السلوك هو رد فعل معين تجاه شئ معين , وعلى الوالدين أن يراعوا رد فعل الطفل أثناء إصدار العقاب ولابد أن يكون معتدلا فى إصداره, وأن الافراط فى العقاب من الممكن أن يؤدى الى اتباع الطفل أسلوب العناد .

ورأت الدكتورة سعاد غيث, أستاذ الارشاد التربوى بالجامعة الهاشمية فى عمان , أن الاثابة لها أثر طيب على كل الأعمار من البشر, فلابد أن نحرص على توجيهها إلى الأطفال , لأن الطفل ينتظر من الوالدين نتيجة لفعله .

ودعت الاستشارية التربوية خلال مشاركتها فى النافذة الصباحية على الجزيرة مباشر, الأباء والأمهات إلى القراءة لمعرفة كيفية التربية الصحيحة للأطفال, ولتلافى الأخطاء فى التعامل مع الأبناء.

وأشارت إلى أن هناك فروقا سيكولوجية بين الإناث والذكور لذا يجب على الأباء التدخل فى تربية الأطفال، وعدم تركها للأمهات فقط .

وحثت الأباء على تشجيع الأبناء، وعدم الدخول معهم فى عناد لتلافى السلوك السئ, وعليهم أيضا إذا استخدموا العقاب فيبدؤوا بالاقل, وعدم الإفراط فيه.

وعبر مداخلة هاتفية, حث الشيخ هلال مبروك , أحد علماء الأزهر الشريف , من يقوم بالعقاب من الوالدين أن يكون مشفقا ورحيما بالأطفال, وأن العقاب يكون مرتبطا بالتشجيع على الفرائض مثل الصلاة ومعرفة الله.

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