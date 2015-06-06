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تنظيم الدولة الإسلامية يستولي على مدينة جديدة في ليبيا

6/6/2015

اشتباكات في ليبيا ـ أرشيف

سيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة أخرى في ليبيا ليوسعوا نطاق الأراضي التي يسيطرون عليها في هذا البلد الذي تمزقه الصراعات

واستغل التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة من العراق وسوريا الفراغ الأمني في ليبيا، حيث تتصارع حكومتان على السلطة بعد أربعة أعوام من إطاحة معمر القذافي.

ووفقا لبيان للتنظيم، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت "الدولة الإسلامية" سيطرة التنظيم على مدينة هراوة شرقي سرت.

وأكد مصدر عسكري( لرويترز ) أن التنظيم يسيطر على هراوة مضيفا أنه سيطر على مبان حكومية.

وسيطر التنظيم على مدينة سرت وسط ساحل ليبيا على البحر المتوسط على مراحل هذا العام، فاحتل مباني حكومية ثم مطار المدينة الشهر الماضي.

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