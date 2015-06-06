المضادات السعودية تعترض صاروخ سكود اطلقته قوات صالح

جانب من الاشتباكات بين الطرفين ( ارشيف )

قال الجيش السعودي إن مضادات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخ سكود أطلقته قوات الرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وكانت القوات المسلحة السعودية قد أعلنت إحباط هجوم شنته أمس قوات صالح وميليشيا الحوثي على عدة محاور بمنطقتي جازان، ونجران على الحدود السعودية اليمنية، وأعلنت أنها قتلت عشرات منهم. كما قتل أربعة من القوات السعودية بينهم ضابطان.

وقال بيان عسكري إن وحدات من القوات البرية بمساندة من قوات الحرس الوطني والقوات الجوية وحرس الحدود شاركت في صد الهجوم.

كما أطلقت مليشيا الحوثي قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا باتجاه منطقتي جازان ونجران، بينما واصل طيران التحالف غاراته على مواقع حوثية في صعدة وحجة ومناطق أخرى بالعمق اليمني.

وحاولت المليشيا شن هجوما باتجاه منطقة الخوبة بمدينة جازان حيث توجد مواقع للجيش السعودي وسط اشتباكات عنيفة بهذه المنطقة.

كما حاول الحوثيون التقدم مساء أمس بهجوم على منطقتي حرض والطوال الحدوديتين، بينما يستمر قصف القوات السعودية مواقع المليشيات الحوثية وتحركاتها القريبة من حدود المملكة.



من ناحية اخرى أفادت مصادر محلية يمنية أن انفجارات قوية هزت صنعاء جراء غارات شنتها طائرات التحالف على مواقع تابعة لمليشيات الحوثي، والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي صالح.



وقالت المصادر إن الغارات استهدفت مخازن السلاح في جبل نُقُمْ والنهدين ومعسكر ثمانية واربعين التابع لقوات ما كان يسمى بالحرس الجمهوري.