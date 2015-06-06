المرزوقي يهتف بحياة الربيع العربي ومحمد مرسي

المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق

قال "المنصف المرزوقي "الرئيس التونسي السابق إنه مختلف مع التيارات الإسلامية، وإن موقفه في هذا الأمر معروف، ومع ذلك فإنه يدعم "مرسي "والإخوان لأنهم حينما جاءوا إلى السلطة لم يقتلوا أحدا.

وأضاف المرزوقي خلال كلمته في مؤتمر نظمه مصريون وعرب وفرنسيون للتنديد بأحكام الإعدام الجماعية بمصر، وعقد اليوم (السبت) بالعاصمة الفرنسية باريس أنه يختلف مع الإخوان ولكنه يتضامن مع الرئيس المعزول "محمد مرسي" وقيادات الإخوان المحبوسين ومن بينهم "د.محمد البلتاجي" و"د.عصام العريان" الذي وصفه بصديقه القديم، والمهندس "خيرت الشاطر".

وقال "أنا متضامن معهم وأؤيدهم لأنهم ناضلوا من أجل القيم التي عشت من أجلها، ولأنهم جاءوا بالصناديق ولم يأتوا بالسلاح".

ووجه "المرزوقي" رسالة للنظام المصري قائلا "العالم كله يراقبكم ويراقب تصرفاتكم، والعالم كله يريد وقف الإعدامات الجماعية وإطلاق سراح كل المساجين والمعتقلين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي" .



ودعا المرزوقي النظام المصري إلى فتح صفحة جديدة مع كل التيارات السياسية، بما فيهم الإخوان، وقال "افتحوا صفحة جديدة وكفى ما دفعه الشعب المصري وما دفعه الشعب السوري والشعب الليبي والشعب اليمني والشعب التونسي" وأضاف " نحن شعوب تعاني العنف، واستمرار العنف سيجعل السقف يسقط فوق رأس الجميع ، وسندخل جميعا المحرقة التي ستحرقنا جميعا ولن يكون فيها منتصر ولا مهزوم".

وشدد "المرزوقي" في كلمته أكثر من مرة على ضرورة أن تتمسك الشعوب بالسلمية وقال "تمسكوا بالسلمية إلى الأبد ولا تجعلوا العصابات المجرمة تجركم إلى العنف، لأن العنف هو المربع الذي يريدون أن يصلوا إليه ". وتابع موجها حديثه لمناهضي الانقلاب في مصر "تذكروا أن الرئيس محمد مرسي تمسك بالسلمية ليلة اعتقاله وظل حريصا عليها ومتمسكا بها ".



وزاد قائلا "اعتبروا أن الشرطي مواطن فقير مثلكم وحافظوا على حياته وعلى دمه، وبهذا الطريق يمكننا أن نتغلب على كل الثورات المضادة ".

وفي نهاية كلمته قال المرزوقي "يحيا الربيع العربي ويحيا الرئيس محمد مرسي".

وقوبلت كلمة المرزوقي بتصفيق حاد من الحضور .

وشارك في المؤتمر رموز ثورية من مصر وتونس واليمن ومن بينهم اليمنية "توكل كرمان" الحائزة على جائزة نوبل . وتوعدت "د.مها عزام" رئيس المجلس الثوري المصري بمحاكمة السيسي داخل مصر.

وتطرق المهندس "حاتم عزام" نائب رئيس الحزب الوسط في كلمته إلى أحكام الإعدام، مشيرا إلى صدور 600 حكم إعدام منذ 30 من يونيو/حزيران 2013 وحتى الآن.



وتحدث "د.محمد محسوب" وزير الشئون النيابية والقانونية السابق عما أسماه فضائح أحكام الإعدام الجماعية التي تصدر في مصر.