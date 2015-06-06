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السلفى وتأثيرة

6/6/2015

 
داعش

توثيق للحظات خاصة يراها  مهمة فى حياتة ، لكنه أيضًا قد يتحول إلى "جنون" يصيب لم يعد "السيلفي" أو تصوير الفرد نفسه وسيلة للأحتفاظ بذكرى احتفال أو مناسبة، أوصاحبة بعدد من الآثار قد تؤثر عليه  ؛ نفسيا واجتماعيا احيانا ، بل قد يتسبب في حوادثَ مروعةٍ في بعض الحالات .

قال محمد أنصارى : محلل شبكات التواصل الاجتماعى ,إن السلفى من أهم العوامل التى تؤدى الى كثرة مشاهدة مواقع التواصل الاجتماعى ,وأشار أنصارى الى أن السلفى ظاهرة يتعامل بها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى تقليدا لبعض المشاهير . 

قالت الدكتورة : نسرين خورى  : المستشارة النفسية ومدديرة التنمية البشرية  إن السلفى يعد ظاهرة بسبب الانتشار الكثيف للهواتف المحمولة .

كما أكدت نسرين وبحسب الدرسات أن نسبة إستخدام الرجال للسلفى بلغت 17 %بينما إستخدام النساء له بلغ 10 % حيث زاد إستخدام الرجال للسلفى بسبب جرأتهم وحصولهم على حرية كاملة فى نشر صورهم .

وأشارة المستشارة النفسية الى أن السلفى يسبب هوس لدى الشباب,وأوضحت أنه اذا  صور الشخص نفسه أكثر من 3 صور يصاب بهوس بسبب حبة لنشر تللك الصور وقد يؤدى الى الأدمان فى الاستخدام .

وفى نهاية الحلة دعت المستشارة النفسية الاباء والامهاء بتوجية النصائح لأبنائهم فى إستخدام الهواتف الذكية ومحاولة إبعادهم عن السلفى عن طريق مراقبت مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم وأيضا تنمية الوازع الدينى لعدم تعدى الحدود فى نشر الصور السلفى التى تخالف الشرع .

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