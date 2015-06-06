السعودية تسقط صاروخ سكود أطلقه الحوثيون

الحرب في اليمن

في تصعيد جديد من جانب الحوثيين وقوات صالح ومع قرب مباحثات جينيف بين الأطراف المتحاربة في اليمن أطلقت قوات من الجيش اليمني متحالفة مع الحوثيين صاروخ سكود على السعودية

وذكر بيان لقيادة التحالف العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية "إنه في الساعة 02:45 من صباح اليوم السبت أطلقت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح صاروخ سكود باتجاه مدينة خميس مشيط وتم بحمد الله اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بصاروخي باتريوت وقد بادرت القوات الجوية للتحالف في الحال بتدمير منصة إطلاق الصواريخ التي تم تحديد موقعها جنوب صعدة."

وهذه أول مرة يُعلن فيها عن استخدام صاروخ من طراز سكود وإسقاطه بصاروخ باتريوت علما بأن صواريخ باتريوت صممت لاعتراض الهجمات الصاروخية.

وكان متحدث سعودي باسم التحالف قد قال في ابريل نيسان إن التحالف نجح في التخلص من الأسلحة الثقيلة التي تهدد المملكة وجيرانها لكن الحرب الجوية والاشتباكات الحدودية استمرت.