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السعودية تسقط صاروخ سكود أطلقه الحوثيون

6/6/2015
                            الحرب في اليمن

في تصعيد جديد من جانب الحوثيين وقوات صالح  ومع قرب مباحثات جينيف بين الأطراف المتحاربة في اليمن أطلقت قوات من الجيش اليمني متحالفة مع الحوثيين صاروخ سكود على السعودية

وذكر بيان لقيادة التحالف العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية "إنه في الساعة 02:45 من صباح اليوم السبت أطلقت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح صاروخ سكود باتجاه مدينة خميس مشيط وتم بحمد الله اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بصاروخي باتريوت وقد بادرت القوات الجوية للتحالف في الحال بتدمير منصة إطلاق الصواريخ التي تم تحديد موقعها جنوب صعدة."

وهذه أول مرة يُعلن فيها عن استخدام صاروخ من طراز سكود وإسقاطه بصاروخ باتريوت علما بأن صواريخ باتريوت صممت لاعتراض الهجمات الصاروخية.

وكان متحدث سعودي باسم التحالف قد قال في ابريل نيسان إن التحالف نجح في التخلص من الأسلحة الثقيلة التي تهدد المملكة وجيرانها لكن الحرب الجوية والاشتباكات الحدودية استمرت.

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