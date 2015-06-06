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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألفي شخص بمعارك اليمن

6/6/2015
جانب من الاشتباكات داخل اليمن ( ارشيف )

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن أكثر من ألفي شخص معظمهم مدنيون قتلو، فيما أصيب نحو 10 آلاف جراء المواجهات المسلحة في البلاد منذ نهاية مارس/آذار الماضي.

وأوضح المكتب أن نحو 2288 شخصا قتلوا، وأصيب 9755 وفقا لتقديرات الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية. 

بدورها، قالت منظمة يونسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، في تقرير لها، مؤخرًا، إن أكثر من 300 طفل قتلوا في اليمن منذ اندلاع الحرب، في 26 مارس/آذار الماضي، سواء بالغارات الجوية أو بالمعارك على الأرض في مدن مختلفة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن عدد النازحين داخل اليمن جراء المواجهات بلغ مليون شخص.

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