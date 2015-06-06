اختبار ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

يطالب الحزب بتخفيض النسبة المطلوبة لدخول البرلمان، من عشرة في المئة، إلى خمسة، كما يتعهد برفع رواتب المتقاعدين.

حزبُ الحركة القومية، تأسس عام ألفٍ وتسعمئة وتسعة وستين، يعتبر امتدادا للحركة القومية، وكان يسمى بالحزب القروي القومي الجمهوري.

يعادي الشيوعية، ولا يعارض الانضمامَ للاتحاد الأوربي، شريطة عدمِ التخلي عن التقاليد القومية، ويرفض النظام الرئاسي.

يطالب أيضاً بتعديل القوانين الانتخابية، وإنهاءِ التمييز ضد المرأة، كما ينتقدُ عمليةَ التسوية مع الأكراد

حزب الشعوب الديموقراطي، تأسس عام ألفين واثني عشر، يعتبر الواجهة السياسية للأكراد، ويترأسُه حاليا صلاح الدين ديمرطاش, يقدم نفسَه على أنه حزبٌ يضم كلَ مكونات المجتمع التركي، و يحظى بمباركة عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني،

يدعو أيضا لإلغاء نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان, ويعد بزيادة الرواتب ، ويدعو لإنشاء وزارة للمرأة.

يشارك في الانتخابات أيضا تحالفٌ وطنيٌ شكله حزبُ السعادة وحزب الاتحاد الكبير