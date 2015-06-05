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ندوة حقوقية بواشنطن بعنوان " إعدام الحريات في مصر"

5/6/2015

مؤتمر المصريين الأمريكيين لحقوق الإنسان بواشنطن

عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن ندوة  لمنظمة " مؤسسة المصريين الأمريكيين لحقوق الإنسان" بعنوان "إعدام الحريات في مصر" بمشاركة عدد من الحقوقيين والهيئات الدولية.

وأشارت إيمان بكري شقيقة أحد المعتقلين في مصر، المحكوم عليهم بالإعدام إلى التجاوزات في حق بعض المواطنين المصريين وبينهم شقيقها، وتوجيه تهم بالإرهاب له من دون سند قانوني كما أشارت إلى أن شقيقها خضع للتعذيب في مقر احتجازة بسجن"العزولي" .

كما أشارت شقيقة المعتقل إلى أن شقيقها كان يخضع لتعليق لثمانية ساعات يوميا وهو ما ترك عنده إصابة وحلف حالة صحية رديئة حتى نقل إلى سجن العقرب , حيث تم رفض حضور محاميته للتحقيقات كما منعت عنه الزيارات .

وقالت "إيمان بكري" إنه برغم الأدلة التي تفضي لبراءة شقيقها اتخذت ضده كل الإجراءات الأمنية التي تحول بينه وبين ممارسة حقوقه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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