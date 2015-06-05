نازحو ريف حلب .. الفرار من جحيم القصف

قرى النازحين بريف حلب

في خضم المجازر اليومية وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يتعرض لها المواطن السوري ، وبينما تستمر آلة القتل في حصد أرواح عشرات الأرواح من المدنيين يوميا ، تأتي مأساة النازحين في الداخل كواحدة من أبرز المشكلات التي أفرزها النزاع في سوريا .

تقارير دولية أشارت إلى أرقام مرعبة فيما يتعلق بهذا الأمر ، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين داخليا إلى ما يقارب الستة ملايين شخص – فيما لا يشمل هذا الرقم موجة النزوح عن محافظة حلب .. لاسيما موجة النزوح التي تعرضت لها حلب الشرقية نتيجة المجازر التي خلفها القصف الوحشي لقوات النظام هناك .

مناطق الريف الحلبي تكتظ بمئات الآلاف من النازحين وخاصة مناطق باب السلامة ومارع إضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى ..