البث الحي
منوعات

مراكز حقوقية توثق اختطاف 617 من النشطاء

5/6/2015
الشرطة المصرية تمارس التعذيب ـ أرشيف

وثقت مراكز حقوقية اختطاف قوات الأمن 11ناشطاً سياسيا  خلال الأسبوع الجاري. وكان المرصد المصري للحقوق والحريات أصدر بيانا أكد فيه وجود 617 حالة إخفاء قسري لنشطاء معارضين للرئيس "عبد الفتاح السيسي" منذ مطلع عام 215، منهم: إسراء الطويل، صهيب سعد، عبد الرحمن البيلي، أحمد الغزالي، فرحات الديب، عبدالله المهدي.  

ودشن حقوقيون حملات توعية للتعامل القانوني مع تلك الانتهاكات. كما طالبت حملة الحرية للجدعان الشهيرة أهالي كل من يتم إخفاؤهم قسريا، بسرعة مراسلة النائب العام كمستند قانوني ضد تلفيق التهم للمختطفين، وإثبات موعد الاحتجاز الفعلي وليس الورقي .

 ومع اقتراب حلول الذكرى الأولى لتولي عبد الفتاح السيسي حكم مصر جاءت هذه الكلمات من رجال كثيرا ما دعموه في الانقلاب وما تلاه من إجراءات. ومنهم الإعلامي "إبراهيم عيسى" الذي قال مخاطبا السيسي: "نسبة التكدس في السجون 400%، و اللي مات بيقولوا 80 أو 90 محتجز في أماكن الاحتجاز، مش بالضرورة سياسيين أو إخوان، لا دول مواطنين جنائيين وبعضهم باختناق وبعدين بس تقول عايزين نحنو على الناس هو ده الحنو".

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)