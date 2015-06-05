البث الحي
منوعات

غارات للتحالف على مواقع لتنظيم الدولة بريف حلب

5/6/2015
غارات جوية على عدة مناطق بسوريا ـ أرشيف

شن التحالف الدولي عدة غارات على مواقع لتنظيم الدولة في قريتي اسنبل وصوران بريف حلب الشمالي، واللتين سيطر عليهما مؤخرا بعد معارك مع المعارضة السورية المسلحة.

من جهة أخرى أفادت مصادر في المعارضة  أنها أحكمت سيطرتها على قرية حدادين بريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع قوات النظام أدت، وفق مصادر المعارضة، لمقتل وجرح العشرات من جنود النظام.

وقالت مصادر في المعارضة إن 35 عنصرا تابعا للنظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له قُتلوا، وأصيب آخرون، وذلك إثر محاولتهم التقدم باتجاه مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وأضافت المصادر أن 3 عناصر تابعين للمعارضة قُتلوا خلال صدهم هجوم قوات النظام. وأوضحت أن المخيم تعرض لقصف عنيف من قبل قوات النظام من أبراج مجاورة.

من ناحية أخرى أفاد مراسل الجزيرة في لبنان عن ارتفاع عدد قتلى حزب الله، في اشتباكات منطقة الرهوة في جرود عرسال، إلى 7 عناصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم قيادي ميداني.

و قالت جبهة النصرة إنها استهدفت مجموعة من مقاتلي حزب الله بصاروخ موجه. وقالت إنها تمكنت من قتل وجرح أكثر من 12 مقاتلا من الحزب. 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)