غارات للتحالف على مواقع لتنظيم الدولة بريف حلب

غارات جوية على عدة مناطق بسوريا ـ أرشيف

شن التحالف الدولي عدة غارات على مواقع لتنظيم الدولة في قريتي اسنبل وصوران بريف حلب الشمالي، واللتين سيطر عليهما مؤخرا بعد معارك مع المعارضة السورية المسلحة.



من جهة أخرى أفادت مصادر في المعارضة أنها أحكمت سيطرتها على قرية حدادين بريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع قوات النظام أدت، وفق مصادر المعارضة، لمقتل وجرح العشرات من جنود النظام.



وقالت مصادر في المعارضة إن 35 عنصرا تابعا للنظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له قُتلوا، وأصيب آخرون، وذلك إثر محاولتهم التقدم باتجاه مخيم اليرموك جنوبي دمشق.



وأضافت المصادر أن 3 عناصر تابعين للمعارضة قُتلوا خلال صدهم هجوم قوات النظام. وأوضحت أن المخيم تعرض لقصف عنيف من قبل قوات النظام من أبراج مجاورة.



من ناحية أخرى أفاد مراسل الجزيرة في لبنان عن ارتفاع عدد قتلى حزب الله، في اشتباكات منطقة الرهوة في جرود عرسال، إلى 7 عناصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم قيادي ميداني.



و قالت جبهة النصرة إنها استهدفت مجموعة من مقاتلي حزب الله بصاروخ موجه. وقالت إنها تمكنت من قتل وجرح أكثر من 12 مقاتلا من الحزب.