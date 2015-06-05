ثمانية وأربعون عاما تمر على نكسة يونيو /حزيران

الذكرى 48 لنكسة يونيو / حزيران 1967

في هذا اليوم تمر الذكرى الثامنة والأريعين لذكرى نكسة يونيو/ حزيران 1967 ، أو حرب حزيران التي نشبت بين الاحتلال الإسرائيلي و كل من مصر، سوريا و الأردن، وانتهت بانتصار إسرائيل واستيلائها على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وسيناء وهضبة الجولان.

القدس التي احتلت في 1967، لا زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم، ويحرص الاحتلال على تهويدها وجعلها عاصمة للدولة اليهوديّة، بينما هي في نظر بعض العرب ، قضية تفاوض لم يتم حسم أمرها بعد .

القدس ليست فلسطينيّة فقط بل إسلاميّة، وهذا يعني أنّها حق كل مسلم ومسلمة، وضياعها هو ضياع للهوية الإسلامية.

حين يأتي حديث عن النكسة فإننا نذكر القدس ونذكِّر كل همة صادقة أنّه قد آن الأوان لنفيق من غفلتنا ولنعمل معًا حتى بلوغ القدس .