البث الحي
منوعات

ثمانية وأربعون عاما تمر على نكسة يونيو /حزيران

5/6/2015

الذكرى 48 لنكسة يونيو / حزيران 1967

في هذا اليوم تمر الذكرى الثامنة والأريعين لذكرى نكسة يونيو/ حزيران 1967 ، أو حرب حزيران  التي نشبت بين الاحتلال الإسرائيلي و كل من مصر، سوريا و الأردن، وانتهت بانتصار إسرائيل واستيلائها على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وسيناء وهضبة الجولان.

القدس التي احتلت في 1967، لا زالت تحت الاحتلال  الإسرائيلي حتى اليوم، ويحرص الاحتلال على تهويدها وجعلها عاصمة للدولة اليهوديّة، بينما هي في نظر بعض العرب ، قضية تفاوض لم يتم حسم أمرها بعد .

القدس ليست فلسطينيّة فقط بل إسلاميّة، وهذا يعني أنّها حق كل مسلم ومسلمة، وضياعها هو ضياع للهوية الإسلامية.

حين يأتي حديث عن النكسة فإننا نذكر القدس ونذكِّر كل همة صادقة أنّه قد آن الأوان لنفيق من غفلتنا ولنعمل معًا حتى بلوغ القدس . 

  

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)