تنظيم الدولة يلامس أطراف الحسكة وغارت التحالف

حقق تنظيم الدولة الإسلامية تقدما جديدا بالأراضي السورية ،ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن التنظيم أصبح على مسافة نصف كيلو متر من مدينة الحسكة ، بينما تواصل طائرات التحالف الدولي غاراتها على مواقع للتنظيم بمدينة حلب .

وقعت المعارك بين التنظيم وقوات النظام السوري وانتهت بسيطرة التنظيم على عدة نقاط عسكرية بطريق الحسكة التي كان يتقاسم السيطرة عليها قوات وحدات حماية الشعب الكردية وقوات النظام .

وأكد المرصد أن التنظيم سيطر على محطة الكهرباء الواقعة في محيط الحسكة كما أنه سيطر على سجن لم يكتمل بناءه بعد .

ولفت المرصد إلى أن التنظيم نفذ 6 عمليات عسكرية في الاشتباكات التي وقعت بينه وبين القوات النظامية السورية يوم الاربعاء وهو ما مكنه من التقدم تجاه المدينة .

وانتقدت صحيفة الوطن السورية المحسوبة علي النظام ما وصفته بتخاذل الأكراد في الدفاع عن الحسكة وذلك في صدر صفحتها الاولى .

وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك غلى ما اسمته بأطماع الاكراد الإقليمية وعمالتهم للأمريكيين والأوربيين ورغبتهم في إقامة إقليم يخضع للحكم الذاتي .

وافاد شهود عيان أن الكثير من عائلات وأسر مدينة الحسكة قد نزحوا من المدينة بعد سماع أخبار اقتراب تنظيم الدولة منها ،وأكد شهود العيان أن الكهرباء انقطعت عن المدينة بالكامل بعد سيطرة التنظيم علي محطة الكهرباء المغذية للحسكة .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات النظام قصفت اليوم مسلحي التنظيم في محاولة لوقف تقدمهم تجاه المدينة ،وأفاد المرصد أن الاشتباكات قرب الحسكة قد أوقعت العشرات من القتلى من كلا الجانبين "عناصر التنظيم والقوات السورية النظامية

وفي سياق موازي شن التحالف الدولي عدة غارات على مواقع التنظيم في قريتي اسنبل وصوران بريف حلب الشمالي، واللتين سيطر عليهما مؤخرا بعد معارك مع المعارضة السورية المسلحة

من جهة أخرى أفادت مصادر في المعارضة أنها أحكمت سيطرتها على قرية حدادين بريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع قوات النظام أدت، وفق مصادر المعارضة، لمقتل وجرح العشرات من جنود النظام.

وقالت مصادر في المعارضة إن 35 عنصرا تابعا للنظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له قُتلوا، وأصيب آخرون، وذلك إثر محاولتهم التقدم باتجاه مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وأضافت المصادر أن 3 عناصر تابعين للمعارضة قُتلوا خلال صدهم هجوم قوات النظام. وأوضحت أن المخيم تعرض لقصف عنيف من قبل قوات النظام من أبراج مجاورة.

من ناحية أخرى أفاد مراسل الجزيرة في لبنان عن ارتفاع عدد قتلى حزب الله، في اشتباكات منطقة الرهوة في جرود عرسال، إلى 7 عناصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم قيادي ميداني.

و قالت جبهة النصرة إنها استهدفت مجموعة من مقاتلي حزب الله بصاروخ موجه. وقالت إنها تمكنت من قتل وجرح أكثر من 12 مقاتلا من الحزب

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة والتي بدأت قبل 9 شهور قد أوقعت اكثر من 10 الاف قتيل من اعضاء التنظيم في سوريا والعراق ،ومع ذلك يتمدد التنظيم في سوريا والعراق وسيطر علي مدينة تدمر السورية قبل عدة ايام كما استولي علي مدينة الرمادي بالعراق قبل أسبوعين

