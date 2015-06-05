تنظيم الدولة يقترب من الحسكة ويتعرض لغارت بحلب

من تنظيم اعناصر لدولة بسوريا

حقق تنظيم الدولة الإسلامية تقدما جديدا بالأراضي السورية ،ووفقا لمصادر إعلامية وحقوقية فإن التنظيم أصبح على مسافة نصف كيلو متر من مدينة الحسكة شمال غرب سوريا .

واشارت المصادر إلى أن المعارك التي وقعت بين التنظيم والقوات النظامية السورية انتهت بسيطرة التنظيم على عدة نقاط عسكرية بطريق الحسكة التي يتقاسم السيطرة عليها قوات وحدات حماية الشعب الكردية والقوات النظامية السورية .

أكدت المصادر أن التنظيم سيطر على محطة الكهرباء الواقعة في محيط الحسكة كما أنه سيطر على سجن لم يكتمل بناءه بعد ، ولفت المصادر إلى أن التنظيم نفذ 6 عمليات عسكرية في الاشتباكات التي وقعت بينه وبين القوات النظامية السورية يوم الاربعاء وهو ما مكنه من التقدم تجاه المدينة .

وافاد شهود عيان أن الكثير من عائلات مدينة الحسكة قد نزحوا منها بعد هذا الهجوم ، وأكد شهود العيان أن الكهرباء انقطعت عن المدينة بالكامل بعد سيطرة التنظيم علي محطة الكهرباء الوحيدة هناك .

وقالت مصادر حقوقية أن طائرات النظام قصفت اليوم مسلحي التنظيم في محاولة لوقف تقدمهم تجاه المدينة ،وأفادت المصادر أن الاشتباكات قرب الحسكة قد أوقعت العشرات من القتلى من كلا الجانبين "عناصر التنظيم والقوات السورية النظامية.

وفي سياق موازي شن التحالف الدولي عدة غارات على مواقع للتنظيم في قريتي اسنبل وصوران بريف حلب الشمالي، واللتين سيطر عليهما مؤخرا بعد معارك مع المعارضة السورية المسلحة.

من جهة أخرى أفادت مصادر في المعارضة أنها أحكمت سيطرتها على قرية حدادين بريف حلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع قوات النظام أدت لمقتل وجرح العشرات من جنود النظام.

وقالت مصادر في المعارضة إن 35 عنصرا تابعا للنظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له قُتلوا، وأصيب آخرون، وذلك إثر محاولتهم التقدم باتجاه مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وأضافت المصادر أن 3 عناصر تابعين للمعارضة قُتلوا خلال صدهم هجوم قوات النظام. وأوضحت أن المخيم تعرض لقصف عنيف من قبل قوات النظام من أبراج مجاورة.

من ناحية أخرى أفاد مراسل الجزيرة في لبنان ارتفاع عدد قتلى حزب الله، في اشتباكات منطقة الرهوة في جرود عرسال، إلى 7 عناصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم قيادي ميداني.

و قالت جبهة النصرة إنها استهدفت مجموعة من مقاتلي حزب الله بصاروخ موجه. و إنها تمكنت من قتل وجرح أكثر من 12 مقاتلا من الحزب.



كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة والتي بدأت قبل 9 شهور قد أوقعت اكثر من 10 الاف قتيل من اعضاء التنظيم في سوريا والعراق ،ومع ذلك يتمدد التنظيم في كلتا الدولتين وسيطر علي مدينة تدمر السورية قبل عدة ايام كما استولي علي مدينة الرمادي بالعراق قبل أسبوعين .



