تظاهرات رافضة للانقلاب في أسبوع "الثورة تطارد الانقلاب"

تظاهرات رافضة للانقلاب بمصر ( الجزيرة مباشر )

خرجت تظاهرات في عدة محافظات مصرية استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر، الذي دعا في بيان له جموع الشعب المصري للخروج في تظاهرات رافضة للانقلاب في بداية أسبوع ثوري جديد تحت شعار (الثورة تطارد الانقلاب) .



و قال البيان متحدثا عن زيارة السيسي لألمانيا "لن تمنح زيارات خارجية شرعية لقاتل خائن عميل، فلطالما أيدت وأعانت دول الاحتلال أنظمة قمعية مستبدة. إن من يستقبلون السيسي اليوم هم من استقبلوا مبارك ودعموه على مدار ثلاثين عاما، وإن إرادة الشعوب هي من تصنع الواقع وتفرضه" .



و أكّد التحالف على موقفه المرحّب بنداء الكنانة ودعا علماء الأمة للاستمرار في بيان الحق، وأن يضطلعوا بدورهم الذي كلفهم الله به (الذي يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله) .



خرجت التظاهرات في محافظات (القاهرة والاسكندرية والغربية والشرقية وأسيوط وأسوان والقليوبية والبحيرة وشمال سيناء)



ففي مدينة دمنهور، خرجت صباح اليوم الجمعة مسيرة شبابية، ورفع المشاركون شارات رابعة العدوية وصور الرئيس محمد مرسي ولافتات منددة بأحكام الإعدام بحق الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري.



أكد المشاركون استمرار حراكهم السلمي المناهض لحكم العسكر حتى كسر الانقلاب وعودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء.



كما خرج المتظاهرون في فاقوس بالشرقية تنديداً بحكم العسكر في مسيرة صباحية حاشدة أعلي كوبري السحارة العلوي بمدخل المدينة، ورفع المتظاهرون كذلك أعلام مصر وصور الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وصور الشهداء والمعتقلين، مرددين هتافات منددة بتردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وسوء المعيشة بعد عام من حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.



كما أكد الثوار صمودهم في الميادين حتي إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية ومحاكمة الانقلابيين القتلة والقصاص لدماء الشهداء.



كما خرج ثوار أبوحماد صباح اليوم (الجمعة) في مسيرة حاشدة دعا لها تحالف دعم الشرعية، انطلقت من أمام مركز الشرطة مروراٌ بشارع بورسعيد والصاغة، وانتهت أمام الساحة الشعبية. ومر المتظاهرون بمنزل الاستاذ "وليد شلبي" المحكوم عليه بالإعدام من قضاء العسكر وقاموا بتحيته والهتاف له.