النافذة الصباحية و حديث عن استقبال شهر رمضان الكريم

نافذة الجزيرة مباشر الصباحية حول استقبال رمضان

قال الشيخ جعفر الطلحاوى عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين: على كل مسلم أن يستقبل شهر رمضان بقراءة القرآن لأنه نورالقبور، قائلا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن .

وعلى المسلم أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا لله وليس رياء لأحد، وليعلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا أن الله سيغفر له ذنوبه , مستشهدا بالحديث الشريف "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما" إذا ما اجتنبت الكبائر.



وأوضح فضيلة الشيخ أنه هناك كبائر لن يغفر فيها الا بتوبة خالصة مثل شهادة الزور والتى قارنها بالشرك بالله ,مطالبا المسلم بأداء الفريضة واجتناب الكبائر فى رمضان.

وقال الطلحاوي إن الإنسان إذا إذا عزم أن يعمل عملا حسنا كتب الله له حسنة . وهذا ما جاء في الحديث القدسي: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْهَا ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ".



وحث عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين , الاسرة على متابعة الأبناء وتعليمهم الصلاة، وتحفيظهم القرأن، وتشجيعهم على صيام رمضان إيمانا واحتسابا لله رب العالمين , وأن يتحلوا بالخلق الطيب والمعاملة الحسنة وصلة الأرحام فإنها تطيل العمر.