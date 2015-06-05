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العطية : 1000مؤسسة ثمرة التعاون القطري التونسي

5/6/2015
                                وزير الخارجية القطري

أكد الدكتور "خالد بن محمد العطية" وزير الخارجية أن العلاقة بين دولة قطر والجمهورية التونسية مميزة، مشيراً إلى أن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين يعكسه التعاون مع الأشقاء في تونس في كافة المجالات، سواء كان في المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية.

وأضاف العطية أن هذا العام هو الثاني على إنشاء صندوق الصداقة القطري في تونس ، فلدينا اليوم 1000 مؤسسة و5000 عمل مباشر  و14000 عمل غير مباشر، مشيرا إلى أن المشروع لم ينجز إلا 30 % من أهدافه ونتمنى أن نصل إلى العدد المأمول وهو 50 ألف وظيفة .

وأوضح أن صندوق الصداقة القطري في تونس يوجد به لجنة حكماء من كل الأطياف ويعتمد على الكفاءة والفكرة والابداع وتحويل هذه الفكرة لكي تصبح واقعا دون النظر إلى الميول السياسية.

وأكد سعادة وزير الخارجية تطلع دولة قطر إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن العمل جار مع الحكومة التونسية لرفع حجم هذا التبادل ورفع منسوب الاستثمار في تونس، مؤكدا ضرورة دعم النموذج التونسي .

المصدر : الجزيرة مباشر
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