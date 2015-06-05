الشيخ عكرمة صبري يحذر من تصدع الأقصى

الشيخ عكرمة صبري – مفتى القدس وخطيب الأقصى

قال الشيخ عكرمة صبري- مفتي القدس إن اليهود بحفر شبكة من الأنفاق حول المسجد الاقصى أدت لتصدعات للأقصى من الجهة الجنوبية والشرقية، وهدم بعض البيوت حوله.

وقال الشيخ عكرمة صبري في حوار للنافذة المسائية في ذكرى النكسة إن هناك جمعيات يهودية لها طرق ملتوية في الاستيلاء على البيوت، والأراضي الفلسطينية، وتدعى أنها جمعيات غربية، ويتبين بعد ذلك أنها تابعة للجمعيات اليهودية مثل (بيت البركة) .

وأشار إلى أن بعض السماسرة يشترون أراض وبيوت بدعوى بناء مدارس إسلامية ثم يقومون ببيعها لليهود، وأضاف أن من وسائل اليهود أنهم أشتروا أراضي قبل علام 48، وأنها أملاك اليهود الغائبين ويضعون أيديهم عليها كما تقوم قوات الاحتلال بتزييف أوراق الملكيةالخاصة بهذه الأملاك.

وأشار الشيخ عكرمة صبري إلى أن مواجهة هذه المخططات مسئولية الدول العربية والإسلامية، وكذلك مسؤولية الفلسطينيين الذين يجب عليهم الدفاع عن الأقصى، وأي مشكلة تحدث في أي بلد عربي تؤثر سلبا على القدس لان القدس تصبح منسية ومهمشة على جدول الأعمال.

وأكد الشيخ عكرمة أن الدفاع عن الأقصى دفاع عن العقيدة، والاحتلال يتطلع منذ عام 94 إلى السيطرة على الأقصى، ونحن قلنا أن مأساة المسجد الإبراهيمي لن تتكرر ولم تستطيع سلطات الاحتلال تنفيذ مخططات في الاقصى لأن المرابطين لن يسمحوا بذلك وهم صمام الامان ويقدموا الجرحى والمعتقلين .

وحذر الشيخ عكرمة صبري من محاولات إسرائيل لتهويد القدس، وهدم المسجد الأقصى المبارك، وما يستخدمون من وسائل متعددة لتنفيذ مخططاتهم .

وانتقد الشيخ عكرمة موقف اليونسكو الذي وصفه بالغير مشرف من القدس ورغم اعترافه بأن القدس مدينة محتلة لم يتدخل في الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة.

أما عن موقف حركتي فتح وحماس في القدس يقول الشيخ لا يوجد أي تلون حزبي في القدس وفتح وحماس كتلة واحدة في القدس للدفاع عن الأقصى المبارك فالخلافات الفصائلية غير موجودة في القدس .

وأعرب الشيخ عكرمة صبري عن تفاؤله أن نصر الله قريب فالمرابطون يدافعون عن القدس بعقيدة .